Bgayet et Bouira : le couvre-feu reconduit pour 15 jours

KABYLIE (TAMURT) – Les citoyens des wilayas de Bgayet et Bouira devront encore rester cloitrés chez eux entre 20 heures et 5 heures pour quinze jours supplémentaires suite à la décision du gouvernement de prolonger le couvre-feu, mesure prise dans le sillage des décisions inhérentes à la lutte contre la propagation du coronavirus.

La situation ne s’est donc pas améliorée. Pis encore, le nombre de cas avérés de personnes ayant contracté le coronavirus dans ces deux régions de Kabylie ne cesse d’augmenter. La reconduction du couvre-feu sera maintenue pour quinze jours non seulement dans ces wilayas mais dans 27 autres. Cette mesure comprend aussi l’interdiction de la circulation routière, y compris celle des véhicules. Cette décision a été prise par le gouvernement sur recommandation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire et l’évaluation de la situation sanitaire à travers le territoire national, concernant l’évolution de la maladie du covid-19. Les décisions en question comportent la reconduction, pour une durée de 15 jours, de la mesure de confinement partiel à domicile, de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin concernant les wilayas de Bgayet et Bouira, entre autres, la reconduction, pour une durée de 15 jours et de l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers les wilayas en question. Ces mesures entreront en application à partir du mardi 28 juillet 2020, apprend-on.

Toutefois, ce dispositif ne concerne pas le transport des personnels et le transport des marchandises. La population de Bgayet et Bouira est aussi concernée la reconduction de la mesure de suspension de l’activité de transport urbain des personnes public et privé durant les week-ends et le maintien de la prérogative donnée aux walis de prendre, après accord des autorités compétentes, toutes les mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

A la même occasion, un appel a été adressé à la population pour se mobiliser davantage dans la gestion de cette crise sanitaire, par leur solidarité et par la discipline pour le strict respect de toutes les mesures préconisées au titre des protocoles sanitaires en vigueur, notamment le respect des mesures d’hygiène et des gestes barrières, le port du masque obligatoire et la distanciation physique.

Tarik Haddouche