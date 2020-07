Larbi Zitout, les armes et les indépendantistes écossais

CONTRIBUTION (TAMURT) – Chassez le naturel, il revient au galop. Une maxime utilisée récemment par ma grand-mère Baya sur sa page Facebook. Setti Baya dit que cet adage s’applique à merveille aux adeptes de la secte des frères musulmans. Même si leur corps est en occident, leur esprit demeure à Kandahar fief de l’internationale intégriste.

La preuve, un chef islamiste qui fait partie des fous d’Allah basés à Londres, vient d’appeler à prendre les armes contre les indépendantistes kabyles. Ses acolytes de la nébuleuse révolution du sourire et la chaîne Awraas tv qui lui sert de tribune, se démarqueront-ils de ses propos? La grande famille souverainiste kabyle entraînera-t-elle ce sinistre individu devant les tribunaux anglais et européens suite à cet appel au meurtre?

Les réseaux sociaux (Azeta n temmeti) kabyles se sont enflammés ces derniers jours par une vidéo d’un certain activiste islamiste du Londonistan. Étrangement étranger à la Kabylie et à ses traditions politiques laïques et pacifiques. L’individu en question a appelé, avec beaucoup de culot, ses partisans à prendre les armes pour exterminer les militants pacifiques kabyles. Un message d’une extrême gravité d’un citoyen d’un pays formé de quatre nations qui sacralisent le pacifisme, le débat d’idée et le droit à l’autodétermination des peuples. Larbi Zitout, puisque c’est de lui qu’il agit, a-t-il changé de galaxie en 2014, lui qui se pavoise de vivre en Angleterre, physiquement du moins, depuis 1995? Sait-il que le 18 septembre 2014, sans qu’il y ait le moindre incident, les Écossais ont répondu OUI à 45 % à cette question: « Should Scotland be an independant country? » (L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ?)

Ce Oustadh (professeur) des ignares talibans, qui croit que les sciences politiques se résument aux guerres fratricides des quatre califes maudits de l’Islam notamment Omar Ibnou El Khatab, a-t-il entendu parler de Nicola Sturgeon chef du Parti national écossais (SNP) et Première ministre d’Écosse depuis près de six ans ? Sait-il que les partisans de l’indépendance de l’Écosse, activent politiquement et pacifiquement comme les indépendantistes kabyles pour obtenir l’organisation d’un nouveau vote sur leur indépendance ? Zitout, citoyen britannique Abuh, va-t-il prendre les armes contre les Écossais comme il promet de le faire pour les mêmes raisons contre les Kabyles ?

De toute façon, ma grand-mère Baya qui est une ancienne élève des sœurs blanches d’Ighil Ali, est catégorique. Après avoir visionné les vidéos des sinistres islamistes, produits de l’école et des institutions que gère la police politique algérienne, est convaincue qu’un intégriste islamiste ne changera pas sa matrice idéologique d’un iota même s’il passe de nombreuses années au milieu des peuples connus pour leur tolérance et leur ouverture d’esprit. Il rappelle clairement selon Setti Baya que Zitout, l’arabo-islamiste, qui se comportait comme un malfrat avec Mass Hachemi Cherif 1999 dans les studios d’Al Jazzera, est globalement la même personne qui glisse hypocritement « Azul fella-en ixwani » pour plaire aux trois ou quatre chats kabyles qui le suivent. Sa nature belliqueuse, particulièrement à l’endroit des femmes, et son manque de civisme se sont clairement vérifiés lorsqu’une journaliste de la chaîne britannique BBC arabic, choquée par les propos abjects et les insultes qu’elle avait reçues en direct de la bouche de « l’ancien diplomate », était contrainte d’interrompre son émission.

En sommes, malgré les 25 ans passés dans l’un des pays les plus ouverts et les plus développés au monde, Zitout et compagnie ont préféré devenir des larbins des Qataris et des New- Ottomans au lieu et place d’ouvrir leurs esprits aux valeurs universelles des pays qui leur offrent passeport, gîte et couvert. Quelle ingratitude !

Il suffit juste d’entendre une ou deux phrases prononcées en français ou en anglais une fois à tous les tremblements de terre, pour paraphraser ma cousine Tiziri, afin de se rendre compte que la bibliothèque qui sert de décor au diplômé de l’école nationale d’administration (tout comme l’érudit et l’éloquent Tebboune) ne compte pas les ouvrages de : Mouloud Mammeri, Boualem Sansal, Émile Zola, Amin Maalouf, Ernest Hemingway, Winston Churchill, Agatha Christie, Salman Rushdie, J. K. Rowling, Paulo Coelho, etc. La bibliothèque de Larbi Zitout, à l’image de celle d’Ali Benhadj, est bourrée de livres de la Cira Enabawya et de Hadith rapportés en majorité par le très coloré et non moins opportuniste, Abou Hourayra !

Enfin, rappelons qu’au moment où les dirigeants des pays qui se respectent investissent des milliards de dollars pour trouver un vaccin contre le Coronavirus et pour relancer leur économie, les patrons de la police politique algérienne gaspillent des sommes colossales pour recruter et entretenir toutes sortes de mercenaires communément appelés « les mouches électroniques ». Tout le monde sait désormais que ces « mouches mouchardes » qui se nourrissent des déjections des généraux d’Alger sont à l’origine des campagnes racistes et xénophobes qui ciblent le peuple kabyle. Ces lâches mouches qui se cachent derrière de multiples profils loufoques sont également derrière cette pseudo guéguerre idéologique entre les démocrates non pratiquants et les intégristes islamistes.

Cependant et contrairement à 1992, le peuple kabyle ne servira plus de chair à canon pour que les enfants des généraux et de la nomenklatura continuent de se la couler douce dans les salons, les bars et les plages de l’occident. Pour la jeunesse kabyle, la junte militaire et les frères musulmans sont deux faces d’une même pièce. Leur objectif commun est l’extinction de l’âme kabyle. Vivement un État kabyle indépendant.

Aksil At Waghlis