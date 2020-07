Djamel Zenati : « nous sommes au cœur de la logique islamiste »

KABYLIE (TAMURT) – Devant le réel péril que présente le maintien du sacrifice de l’aid el adha, malgré l’opposition des scientifiques, Djamel Zenati, ancien animateur du Mouvement culturel berbère (MCB) et ancien détenu du printemps d’avril 80, a réagi hier pour éclairer l’opinion publique et montrer la face cachée d’une décision des plus absurdes qui pourraient engendrer des conséquences fâcheuses sur la santé de la population.

Djamel Zenati a rappelé d’abord que pour les scientifiques, le rituel du sacrifice du mouton constitue un facteur de propagation de l’épidémie du coronavirus. Les religieux, de leur côté, ne partagent pas ce point de vue : ils réagissent et édictent une fatwa en faveur du maintien du rituel. « Le pouvoir politique, ultime arbitre, se range à l’avis des religieux et autorise le sacrifice », précise Djame Zenati qui rappellent aussi qu’ils ont été nombreux, les citoyennes et citoyens à dénoncer cette décision officielle. « Assimilée à une consécration de la primauté de la religion sur la science, elle est perçue comme une concession supplémentaire faite à l’islamisme politique. Ce n’est pas faux. Seulement, la réalité est bien plus complexe », analyse Djamel Zenati en ajoutant : « réduite aux catégories de la science, religion et politique, l’équation est incomplète, voire illisible. Il manque l’instance la plus déterminante : l’intérêt. Cette instance est délibérément occultée. Et pour cause, elle met en évidence le rapport entre argent et politique et plus important encore, elle révèle un exemple caractéristique d’instrumentalisation de la religion. Pour les gros éleveurs et autres maquignons, la fête de l’aïd est une opportunité unique d’engranger des profits énormes en un laps de temps très court. Ce rituel mobilise des milliers de milliards. C’est l’affaire à ne pas rater ».

Par ailleurs, enchaine Djamel Zenati, « le régime en place s’est toujours appuyé sur cette frange du pays profond au conservatisme très prononcé. Et en ces temps de grande contestation populaire, le pouvoir ne peut prendre le risque de s’aliéner un soutien aussi précieux. Quitte à mettre en péril la santé de tout un peuple ». « Je ne crois pas que la religion ait pesé dans cette décision. Si tel est le cas, pourquoi refuser de rouvrir les mosquées. La prière occupe pourtant la seconde place dans la hiérarchie des obligations de l’islam. Dans cette affaire, la religion vient au secours d’un intérêt matériel pour les uns et politique pour les autres. Elle n’est pas l’argument mais le prétexte. La religion est le meilleur emballage pour toutes sortes de transactions douteuses.

Nous sommes là au cœur de la logique islamiste », estime Djamel Zenati avant de conclure qu’il est possible d’affirmer sans risque de se tromper que l’islamisme politique est l’enveloppement religieux d’une motivation non religieuse.

Tarik Haddouche