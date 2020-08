Bgayet : 31 incendies enregistrés hier !

BGAYET (TAMURT) – Les habitants de la wilaya de Bgayet ont encore passé une journée infernale, hier, suite au déclenchement de plusieurs incendies de forêt n’ayant épargné aucun des quatre coins de la région. En une seule journée, il a été enregistré pas moins de 31 incendies.

On imagine aisément l’ambiance apocalyptique qui a régné dans toutes les localités où les flammes n’ont pas cessé d’avancer et de menacer même les habitations. Au total, vingt-deux communes ont été touchées par ces incendies de forêt qui ne cessent de rendre insupportable la vie. Selon les chiffres rendus publics officiellement dans la soirée d’hier, la wilaya de Bgayet a enregistré, en une seule journée, 31 incendies. Concernant les feux classés importants, on en dénombre ceux enregistrés dans les communes d’Akfadou, Toudja, Bgayet, Boukhlifa, Darguina, Kherrata, Tala Hamza, Taskariout, Aokas, Amizour, Ath Smail, Sidi Aich, Tifra, Ait Djelil, Tibane, Chellata, Fenaia Ilmaten, Barbacha et Tazmalt. Les autres incendies, de moindre importance, ils ont été enregistrés dans les localités de Saket, Sidi Ali Lebhar, Amizour, Tifra, Akbou, Aokas ainsi que Tazmalt. Ces derniers ont, fort heureusement, été tous éteints.

Il faut préciser que compte tenue de la gravité de la situation, les éléments de la protection civile ont mis en branle tous les moyens humains et matériels dont ils disposent mais aussi, ils sont fait appel à l’aide de nombreuses autres institutions dont les assemblées populaires communales, les citoyens, les services de la conservation des forêts, etc. « Notre énergie est centrée sur la sauvegarde prioritaire des riverains et de leurs biens. En ces moments de lutte acharnée pour éteindre ces brasiers, il est plus que primordial à tout un chacun, de nous aider, chacun à sa manière pour sauvegarder notre patrimoine forestier », a précisé la direction de la protection civile de Bgayet dans un communiqué rendu public hier.

Il faut rappeler enfin que pour faire face à tous ces incendies ravageurs qui n’ont pas cessé de progresser durant toute la journée et la nuit d’hier, les éléments de la protection civile de la wilaya de Bgayet ont mobilisé pas moins de 70 camions et autres véhicules ainsi qu’un effectif constitué de plus de 200 éléments, entre encadrement et agents tout grade confondu.

Tarik Haddouche