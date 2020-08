Tizi Ouzou : 19 morts en une semaine

TIZI OUZOU (TAMURT) – Le coronavirus continue de faire des victimes dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il ne se passe désormais aucune journée sans qu’un ou plusieurs patients ayant contracté la maladie du covid-19 ne perde la vie. En outre, des dizaines de nouveaux cas sont toujours enregistrés quotidiennement dans la même wilaya.

Une situation qui inquiète de plus en plus. Et ces chiffres vont encore repartir à la hausse dans les prochains jours à cause des conséquences du comportement d’une partie des citoyens lors des deux journées de la fête religieuse de l’Aid El Adha, selon les observateurs. Ainsi, en une seule semaine, la wilaya de Tizi Ouzou a eu à enregistrer pas moins de 19 morts de patients ayant contracté le coronavirus, a-t-on appris de sources sûres.

Ce bilan concerne la dernière semaine du mois de juillet écoulé. Durant cette même semaine, il a été détecté 170 nouveaux malades ayant attrapé le coronavirus dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. C’est la commune de Tizi Ouzou qui détient la première place en matière du nombre le plus élevé de patients ayant contracté le coronavirus puisque, durant la semaine en question, cette localité à elle seule a enregistré 64 nouveaux cas de malades ayant été atteint de la maladie du covid-19.

Cette commune est suivie de Draa Ben Khedda avec 21 nouveaux cas détectés en une semaine. Quant aux autres cas, ils sont répartis sur les communes de Tigzirt (6), Ouaguenoun (6), Draa El Mizan (5), Makouda (4), Ain El Hammam (4) et Bouzeguène (3).

Tarik Haddouche