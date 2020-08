La Kabylie à la croisée des chemins

CONTRIBUTION (TAMURT) – Zitout a été très furieux contre les indépendantistes kabyles, jusqu’à appeler dans un message vidéo à prendre les armes contre eux car ils ne l’on pas laissé manipuler les jeunes kabyles afin de les placer en premières ligne comme chaire à canon contre la junte militaire algérienne.

En appelant à la violence armée contre les Kabyles il s’est rendu compte qu’il a fait une erreur, alors il a vite essayé de rectifier le tir en révélant dans une autre vidéo « l’existence d’un plan préparé par le pouvoir, projetant d’assassiner quelques indépendantistes kabyles et attribuer l’attaque à son organisation le Rachad ». Ce mouvement Rachad est la nouvelle version du FIS dissous qui a retenu les leçons de la décennie noir, ils ont développé le discours des démocrates avec lequel ils ont réussi à séduire un grand nombre de Kabyles naïfs.

Malheureusement certains animateurs kabyles du ḥirak issus du FLN, RND, RCD, FFS, se sont alliés dans ce mouvement à ces islamistes déguisés en démocrates et ont adopté leurs slogans et leurs mots d’ordre ( ex tamaziɣt ce n’est pas le moment). Ils ont manipulé nos jeunes pour les mettre au service d’un clan afin de déstabiliser un autre alors qu’on sait que tous les clans du pouvoir algérien ont la haine de la Kabylie, d’ailleurs les incendies criminels révèlent la politique de la terre brulée qu’ils lui appliquent.

Après vingt mois de Ḥirak les indépendantistes n’ont pas arrêté de mettre en garde et d’éveiller le peuple kabyle sur ce piège tendu par le pouvoir et par les islamistes. Ils on révéler les vrais visages haineux et anti-kabyles des leaders de ce mouvement adoubé au début par la jeunesse kabyle comme Zitout, Amir dz, Bouchachi, Boumaala Belarbi, Tabou, Aknin, Sifaoui, Daoud, Razika Adnani, etc.

Une grande campagne de conscientisation sur ce danger à été mené dans les sites comme Tamurt, siwel, sur les réseaux sociaux, avec les pages et les groupes kabyles, par les vidéastes avec leurs directes comme Yahya, Mouloud, Mira, Lkhoudir, Amirouche, Guettaf, Said et beaucoup d’autres. Avec ce travail d’éveil fait par la famille indépendantiste la Kabylie a évité le pire pendant ces marches contre le pouvoir, mais on déplore tout de même un lourd bilan de ce Ḥirak soldé par l’assassinat de trois de nos jeunes, et deux handicapés à vie, arrachage d’une jambe pour l’un et d’un œil pour l’autre.

Quelques bonnes nouvelle pointent à l’horizon de la Kabylie, Said Sadi semble se repositionner dans ce Ḥirak en apportant son « soutien sans réserves » aux indépendantistes menacés de mort par Zitot, comme dit l’adage, il n’est jamais trop tard pour bien faire. La députée du RCD Lila Hadjarab a appelé sur sa page face book à « ouvrir le débat sur les questions de l’autonomie, de la régionalisation et de l’indépendance de la Kabylie ».

Par contre nous observons un silence assourdissant de la part des intellectuels kabyles, des cadres, des médecins, des architectes, des universitaires, des techniciens, des anciens responsables politiques, députés, maires, sénateur, ils ont peur de prendre des positions courageuses qui seules les protégeront.

L’un des grands paradoxes en Kabylie, c’est que tous les Kabyles s’accordent à dire que la Kabylie est opprimée par l’Algérie mais très peu osent proposer des solutions pour mettre fin à cette oppression. Seuls les indépendantistes du MAK et de l’URK et les autonomistes du RPK ont eu le courage de proposer des solutions qui feront le bonheur de la Kabylie mais aussi celui de l’Algérie.

Les indépendantistes sont conscients des dangers (prison, assassinat) qu’ils encourent, ils sont prêts à continuer le combat pacifique et politique pour libérer leur patrie.

Nous savons tous qu’un minimum de droit, de liberté de culte, de laïcité, d’égalité homme femme arrachés au pouvoir algérien au profit de la Kabylie profitera à toute l’Algérie et toute l’Afrique du Nord.

Vouloir imposer ces valeurs dans les régions où elles sont combattues relève de la dictature et du suicide politique comme le propose certains pseudos démocrates kabyles.

L’avenir de la Kabylie se joue maintenant. Rester spectateurs ou s’allier avec les islamistes amis objectifs du pouvoir aura des conséquences graves pour la Kabylie et pour l’Algérie.

Si par contre les kabyles s’organisent pour défendent Taqvaylit, le rapport de force politique basculera en faveur du camp de la démocratie, de la liberté et de la laïcité. Taqvaylit, qui regorge de valeurs humanistes, d’universalisme et de protection de la nature, est menacée d’éradication par l’idéologie arabo islamiste que développent le pouvoir et ses alliés islamistes contre elle. Taqvaylit ne peut s’épanouir que dans le cadre de l’indépendance de la Kabylie.

Yuva-Kader Dah, Secrétariat de l’Union pour la République Kabyle (URK)