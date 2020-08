Langue kabyle : Dahmane Mazed publie un « vocabulaire de physique moderne »

KABYLIE (TAMURT) – La langue kabyle ne cesse d’être enrichie par de nouvelles publications en tous genres. En plus des romans, des recueils de nouvelles et des recueils de poésie, on assiste aussi à la floraison d’un nouveau genre de livres.

L’ouvrage que publie Dahmane Mazed s’inscrit dans cette catégorie. Il s’agit de « Vocabulaire de physique moderne en langue kabyle ». Ce livre est fin prêt et il paraitra en septembre prochain aux Editions Universitaires Européennes (EUE). L’auteur rappelle à ce propos que la langue kabyle (Taqbaylit) est dotée de toutes les aptitudes et des attributs requis pour toute langue qui prétend au statut de langue de science, si l’on se fie aux innombrables études d’éminents spécialistes de la linguistique berbère. Dahmane Mazed ajoute : « A l’instar de toutes les langues, la langue kabyle présenterait indubitablement une grande disposition à constituer un support linguistique pouvant sous-tendre, véhiculer et décrire son objet du point de vue strictement savant (érudition scientifique et/ou technique, vocabulaire projeté dans l’abstrait) que ce soit dans son expression orale ou dans sa forme scripturale. Ceci d’une part, d’autre part la Taqbaylit devient de plus en plus incontournable qu’elle aspire elle aussi à s’approprier une territorialité exclusive pour prendre part comme acteur de la contemporanéité ».

De ce fait et dans cette optique, ajoute l’auteur, le kabyle devrait s’imposer progressivement comme langue d’enseignement des sciences, de communication sur les supports audiovisuels et vecteurs d’information, et les moyens de divertissement les plus modernes (Radio, Télévision, Cinéma, Publicité, Presse, Edition, supports multimédia, Espace virtuel et Internet, etc…). « Si bien qu’au cours de ce troisième millénaire, l’usage savant de la langue kabyle passe pour être non seulement envisageable, mais bien inéluctable selon les prévisions de la plupart des spécialistes du domaine de culture et langues amazighes, pour peu qu’un processus d’aménagement linguistique et de standardisation adéquats soient menés selon une planification appropriée et largement concertée dans l’optique que susciterait une telle perspective », explique encore Dahmane Mazed. Quant au nouveau livre que publie ce dernier, il est précisé : « Dans le cadre de cet essai, nous voulons surtout faire état du travail que nous avons entrepris dans le domaine de la physique. Du fait que nous lui avons consacré beaucoup de temps, nous avons tenu à le valoriser afin d’en faire un outil d’ébauche, pouvant servir le lecteur intéressé à son approfondissement ».

Il faut préciser que dans ce livre, l’auteur décrit les étapes qui lui ont permis de réunir un glossaire de physique moderne pour la langue kabyle, en illustrant par des exemples choisis les diverses techniques d’expression et le vocabulaire usuel en terminologie scientifique et technique nécessaires à l’élaboration d’un énoncé ou d’un texte académique de physique moderne en langue kabyle. Il faut noter enfin que Dahmane Mazed est titulaire d’un PhD en Génie nucléaire. Il enseigne dans une université italienne.

Tarik Haddouche