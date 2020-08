Matoub Lounès, nom du nouveau stade de Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – C’est désormais officiel. Le nouveau complexe sportif de Tizi Ouzou, de 50 000 places, situé à Boukhlafa, à 2 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya portera le nom du rebelle Matoub Lounès. Après que de nombreux kabyles de service, connus dans toute la Kabylie pour leur servilité, dont des chanteurs très proches du pouvoir et certains « hommes politiques » et « élus » aient tout fait pour barrer la route à ce projet de baptisation du stade au nom de Matoub, la Kabylie et les kabyles libres les ont finalement vaincus.

C’est donc officiel. Le nom de Matoub Lounès trônera sur le fronton du nouveau stade de Tizi Ouzou. Matoub Lounès, le supporter inconditionnel et fidèle de la JSK et artiste le plus proche du club kabyle aura droit au premier hommage qu’il mérite vraiment. Un stade de cette dimension à son est un hommage à la hauteur de l’artiste et du militant qu’il a toujours été. Assirem, neveu de Matoub Lounès a confirmé cette information : « Je suis très heureux de vous annoncer que c’est désormais officiel, le nouveau stade de Tizi-Ouzou où joueront les joueurs du noble club de la JSK portera le nom de notre légende Matoub Lounes ! C’est une immense fierté et une victoire encore plus grandiose pour le patrimoine mémorial du Rebelle de voir cet événement ». Assirem a ajouté : « Je ne peux que remercier sincèrement Da Mustapha Mazouzi pour avoir toujours été le fer de lance et l’initiateur principal de cette idée qui d’ailleurs vient de m’informer de la nouvelle, mes remerciements vont par ailleurs au Club de la JSK à sa tête Da Cherif Mellal pour son engouement et ses convictions pour la baptisation du stade à nom du Rebelle.

Matoub étant de son vivant un fervent supporter de la JSK, il ne peut être qu’heureux de cette nouvelle, tout comme sa famille et ses admirateurs ! ». De son côté, Bachtarzi Mohand-Améziane a réagi en écrivant : « Le complexe olympique et stade de 50 000 places de Tizi-Ouzou, portera le nom de la voix du peuple, le barde Lounès MATOUB ! C’est le fruit d’un long et périlleux combat de notre frère, ex-délégué du Mouvement citoyen, Mustapha MAZOUZI, qui vient de me le confirmer par téléphone ». Bachtarzi ajoute : « Après plusieurs meeting, pétitions et débats télévisés, messages de soutien sur YouTube (le dernier est celui du grand speaker du foot Hafidh Derradji), Mustapha et les millions de fans du plus grand chanteur Kabyle de tous les temps, LOUNES MATOUB, ont réussi la tête haute, à briser le projet machiavélique du duo HANNACHI-BOUTEFLIKA de baptiser le stade au nom d’Abdelkader Khalef, cousin de l’ex-patron du DRS, Kasdi MERBAH ».

Tarik Haddouche