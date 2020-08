Tizi Ouzou : Salem Oussalas a perdu 9 kilos en 12 jours

TIZI OUZOU (TAMURT) – Ayant contracté le coronavirus, le célèbre comédien kabyle Salem Oussalas est actuellement hospitalisé et mis en isolement au niveau du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de la ville de Tizi Ouzou. Pour l’instant, son état de santé n’est pas très inquiétant fort heureusement.

Toutefois, la maladie de la Covid-19 l’a fortement affaibli et lui a causé d’énormes désagréments. A commencer par une perte de poids considérable en si peu de temps. En effet, Salem Oussalas a perdu pas moins de 9 kilogrammes en dix jours. Le comédien continue de rendre compte de son état de santé afin de sensibiliser les citoyens car, faut-il le rappeler, Salem Oussalas est aussi médecin et depuis le début de la pandémie en mars dernier, il a été au-devant de la prise en charge des malades atteints du coronavirus. « Pas de température, une bonne saturation en oxygène, l’intensité de la fatigue a diminué et je reprends de plus en plus de force et de goût à la vie », explique Salem Oussalas. Il ajoute : « En me pesant ce matin, j’ai trouvé que j’ai perdu près de 9 kilos en 12 jours à peine ».

Concernant toujours son état de santé durant ces dernières 24 heures, Salem Oussalas précise : « Ma masse musculaire a fondu comme de la glace. En jargon médical, cela s’appelle la sarcopénie. Ça touche généralement les personnes âgées ». « Face à la perte de poids, la solitude, la monotonie, l’ennui malgré les appels, les écrits et la lecture, commencent à peser vraiment. Je pense à ma femme et à ma fille que j’ai laissées à la maison : elles sont indemnes pour l’instant mais c’est dur. Cette inquiétude réciproque qui fait que chacun ressent ce que ressent l’autre sans se le dire », conclut le comédien-médecin.

Tarik Haddouche