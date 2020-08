Tizi Ouzou : Salem Oussalas est guéri du coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – Le comédien et médecin Salem Oussalas a vaincu la maladie de la Covid-19. En effet, Salem Oussalas s’est entièrement rétabli après avoir passé plusieurs jours en isolement au niveau du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou.

C’est d’ailleurs hier qu’il a quitté l’hôpital. Il a annoncé la bonne nouvelle à travers un message rendu public. « Je vous annonce une bonne nouvelle : je sors demain de l’hôpital (hier NDLR). Je dois, cependant, observer un confinement de quelques jours à domicile », a précisé le célèbre comédien et médecin. Ce dernier a indiqué que son état de santé s’améliore de jour en jour : « je crois que je suis sorti d’affaire ». Salem Oussalas a souligné en outre : « Ouf ! Le cauchemar est derrière moi. Honnêtement, je me sens comme un survivant de ce virus. Une épreuve difficile à mettre au palmarès de ma vie ». Salem Oussalas a indiqué que sa pire crainte, son angoisse tout au long de sa convalescence était d’avoir contaminé sa famille et ses amis avec lesquels il a eu des contacts étroits. « Sans le savoir, j’ai failli les rendre malades et si c’était le cas, je ne me l’aurais jamais pardonné », a ajouté Salem Oussalas. Ce dernier a enchainé : « Je me suis rétabli et cela grâce à vous mes amis et mes proches. Vos appels, vos messages, votre accompagnement, votre présence quotidienne sont autant de soutien moral. Cela m’a aidé à tenir, à résister et à faire face à la solitude, l’ennui et la peur ».

Avant de préciser dans son message émouvant : « A toutes et à tous, je vous en remercie du fond du cœur et je vous souhaite le meilleur dans vos vies. Continuez à être solidaire. C’est tout ce qu’il y a d’humain. A mon frère ainsi qu’à tous mes proches, cousins, cousines, alliés, belle famille qui se sont mobilisés pour être auprès de ma famille. Merci beaucoup. Aux voisins qui ont été aussi d’une présence efficace. C’est gentil de leur part. Qu’ils trouvent ici toute ma reconnaissance ». Salem Oussalas a remercié également tous les artistes qui l’ont soutenu ainsi que ses tous ses confrères et consœurs médecins qui n’ont pas cessé de prendre de ses nouvelles chaque jour. « A ceux qui m’ont aidé psychologiquement à gérer ma situation. A ma femme et ma fille qui ont été très courageuses », ajoute Salem Oussalas. En outre, il a exprimé sa gratitude à toute l’équipe du service de médecine interne, est ont été quotidiennement au chevet des malades. « Toute l’équipe mérite réellement respects, encouragements et je m’incline devant leur dévouement et leur professionnalisme.

Je me sens mieux et ma pensée ira à tous les malades qui souffrent en ce moment. Je leur souhaite pleine guérison. A ceux-là, je leur adresse mes prières de rétablissement prompt. Faites attention à vous. C’est une pandémie réelle », conseille enfin Salem Oussalas.

Tarik Haddouche