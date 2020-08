Bgayet : « Tighremt » disparait dans l’indifférence totale

KABYLIE (TAMURT) – Malheureusement, le seul quotidien en langue tamazight « Tighremt » n’a pas eu droit au même élan de solidarité que celui qui a été réservé au journaliste Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison ferme. Après sa disparition des kiosques, le quotidien en tamazight, « Tighremt » vient aussi de s’éclipser de l’espace Net.

Aucune campagne de dénonciation ni de soutien n’a succédé à « l’assassinat » prémédité de ce journal lancé uniquement grâce au militantisme et l’engagement de journalistes-militants dévoués qui ont tout fait pour que leur rêve se maintienne, en vain. On regrettera que « Tighremt », le seul journal en langue tamazight n’ait pas eu le même élan de soutien dont a bénéficié le journaliste Khaled Drareni, autrement, il aurait pu être sauvé de cette « suspension » forcée.

En tout cas, le collectif de ce journal a confirmé l’information de sa cessation de manière officielle. Le collectif du journal « Tigremt » tente ainsi de rassurer que l’arrêt de la diffusion du quotidien sur le Net n’est qu’une pause « le temps de réfléchir des suites à donner à notre aventure ». Et de rappeler : comme vous le savez « Tighremt » a été interdit d’impression à partir de son cinquième numéro. Cela ne nous a pas empêché de continuer la fabrication du journal et de le mettre à votre disponibilité par le biais du net. « Contre vents et marées, nous avons maintenu le cap de la rigueur jusqu’au 100ème numéro qui a rassemblé l’équipe rédactionnelle et des amis du journal à Bgayet le 1er juillet. Ce 100ème numéro a été l’opportunité pour animer une conférence de presse se voulant explicite des difficultés que « subit » « Tighremt ». S’en était suivi une réunion entre les responsables de « Tighremt ». Il fallait répondre à la question : baisser les bras ou trouver une solution à même de maintenir « Tighremt » en vie ? », ajoutent les responsables du quotidien en précisant que quoi qu’il en fusse, quoi qu’il en soit et quoi qu’il en advienne… il ne sera jamais question de baisser le bras.

« Encouragés par vous toutes et vous tous, nous avons décidé de lancer la formule abonnement, seul moyen, en attendant «la levée de l’interdit », qui permettrait à « Tighremt » d’être au rendez-vous quotidien de l’actualité dans toute sa diversité. Le collectif en question a indiqué en outre qu’il rendra public des informations au sujet de la faisabilité technique de cette formule.

Tarik Haddouche