Mohcine Bellabas courtise les dissidents du RCD

KABYLIE (TAMURT) – Mohcine Bellabas est en train de courtiser les dissidents du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD). Ces derniers constituent un véritable vivier de militants chevronnés qui se sont retrouvés à la touche sans que l’on sache vraiment pourquoi ils ont été écartés de cette formation politique.

Pour tenter de donner de nouvelles forces au parti qu’il préside, Mohcine Bellabas n’hésite donc pas à faire appel à d’anciens militants actifs et des cadres qui ont été marginalisés puis exclus de ce parti auquel pourtant ils ont beaucoup donné. Mohcine Bellabas tente de leur ouvrir de nouveau les portes. Mais pour l’instant, il est très difficile de savoir si les initiatives de Mohcine Bellabas, qui compte parmi les plus jeunes chefs de partis politiques, donneront des fruits. Car la majorité écrasante des militants et des cadres du RCD ont évolué depuis les deux dernières décennies et ne sont plus séduit par le discours et les idées du RCD. Une grande partie de ces derniers, faut-il le rappeler, ont rejoint les rangs des militants qui plaident en faveur de l’indépendance de la Kabylie. Une autre catégorie a décidé tout simplement de tourner le dos définitivement à l’action politique après avoir été déçu une infinité de fois. En tout cas, Mohcine Bellabas ne perd pas l’espoir de renouer avec une partie de cette base.

C’est la lecture que l’on pourrait donner à sa présence très remarquée lors de la commémoration, le 8 août dernier, de l’anniversaire du décès du militant Mustapha Bacha, qui fut l’un des membres fondateurs principaux du RCD en 1989. En outre, nous avons appris qu’un accueil très chaleureux lui a été réservé sur place notamment par les membres de la famille de Mustapha Bacha ainsi que par la fondation « Bacha ». On verra bien dans les prochaines semaines, su Mohcine Bellabas assistera à d’autres activités d’anciens du RCD auxquelles les responsables nationaux de ce parti ne participent plus depuis plusieurs années. Si c’est le cas, l’hypothèse que Mohcine Bellabas compte investir beaucoup dans les dissidents du RCD se confirmera à coup sûr.

Tarik Haddouche