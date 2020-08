Tizi Ouzou : Meziane Ourad accuse les éditions « Izem »

KABYLIE (TAMURT) – Le célèbre et grand journaliste kabyle Meziane Ourad affirme avoir été spolié de ses droits d’auteur concernant le documentaire qu’il a co-produit en 1987 sur le chanteur Lounis Ait Menguellet. Le documentaire en question est intitulé « Skud igenni ».

Meziane Ourad a décidé d’avoir recours à la justice après avoir, semble-t-il tenté de régler ce problème à l’amiable, vainement. Pour étayer ses propos, Meziane Ourad déclare avoir des centaines de témoins. « J’ai été co-producteur, scénariste et co-réalisateur du film « skud iggenni » sur Ait Menguellet », souligne le talentueux journaliste. Ce dernier rappelle que ce film a été fait en 1987 et, il est pionnier dans l’histoire des clips Kabyles. « A ce jour, je n’ai jamais touché un centime pour mon travail », déplore Meziane Ourad. Ce dernier explique que, contractuellement, « le film nous appartient à moi et Mustapha Mangouchi, le réalisateur ». Avant de s’interroger : « Comment ce film s’est retrouvé chez l’éditeur « Izem » qui l’a tiré et vendu à des milliers d’exemplaires.

Meziane Ourad enchaine : « Sur le net, le film en totalité n’existe plus alors que l’ensemble des images que j’ai tournées avec Mustapha sont disséminées sur l’ensemble des clips de Lounis Ait Menguellet. Meziane Ourad conclut « J’invite tout ce beau monde à me rejoindre en justice après l’ouverture des frontières ».

Tarik Haddouche