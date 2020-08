Abdennour Abdesselam en colère contre les éditions « Koukou »

KABYLIE (TAMURT) – L’auteur, militant et chercheur Abdennour Abdesselam est en colère contre les éditions « Koukou » que dirige Arezki Ait Larbi, militant du Mouvement Culturel Berbère et détenu du printemps berbère d’avril 1980. Et pour cause…

Abdennour Abdesselam révèle que l’éditeur Koukou a censuré maladroitement sa préface contenue dans la première édition algérienne de l’ouvrage « Heureux les martyrs qui n’ont rien vu » de Bessaoud Mohand Arab. Abdennour Abdesselam rappelle que Bessaoud est un ancien officier de l’ALN 1954/1962. En 1963 il est engagé au sein du FFS combattant de 1963 à 1965. Après la défaite, il est exilé en France comme beaucoup de responsables du FFS. Il a publié en France un ouvrage intitulé « Heureux les martyrs qui n’ont rien vu », « un ouvrage qui anticipait sur la mascarade de l’Algérie indépendante en révélant les dessous du FLN ». Son livre était naturellement interdit en Algérie, rappelle Abdennour Abdesselam. « Même en France il se vendait presque en cachette car la milice de l’ancienne Amicale des Algériens en Europe s’adonnait à un rôle policier. En réalité cette structure n’était que le prolongement du parti du FLN. Le livre parvenait en cachette mais très rarement en Algérie. On imagine les gros risques que prenaient les « passeurs » émigrés kabyles », explique Abdennour Abdesselam avant de rappeler que Bessaoud est également membre fondateur de l’académie berbère dite « Agraw Imazighen » vers 1967 : l’exil de Bessaoud prend fin en 1994, il rentre au pays et la population de Kabylie lui avait réservé un accueil et un hommage particuliers. « Il m’a aimablement accordé une interview d’une durée de deux heures en présence des visiteurs qui venaient lui souhaiter la bienvenue à Ath Douala. L’entretien a été réalisé et enregistré par les laboratoires Mehmel spécialisés dans l’audio-visuel.

Quelques semaines passées, Bessaoud songe alors à la réédition de son livre en terre algérienne. L’impression avait été prise en charge directement par l’imprimeur Lhoucine Challal situé près d’Alger-plage. Un soir Dda Mohand m’appelle et me demande de lui écrire une préface. J’ai senti une lourde responsabilité d’avoir à l’écrire tellement l’ouvrage est d’une importance immense au vu des faits rapportés en tant qu’ancien officier de l’ALN. Je lui ai alors proposé de confier la rédaction à un militant autrement plus avisé que moi. Rien n’y fait il voulait que ce soit fait par moi. Je me suis mis alors à la rédiger. Une fois le livre publié il reçut un accueil à la hauteur de l’auteur lui-même. Depuis, Dda Mouhand décède après une longue maladie », précise Abdennour Abdesselam en guise de genèse de l’histoire de l’édition de ce livre pour la première fois en Algérie. Avant d’exprimer sa déception voire sa colère : « Voilà que l’éditeur Koukou a procédé il y a peu à la réédition de l’ouvrage. A ma grande surprise il a éliminé ma préface piétinant ainsi la loi en son ordonnance 03/05 portant sur les droits d’auteurs et droits voisins. Il est pourtant de devoir déontologique pour tout éditeur de ne jamais transfigurer un ouvrage lors d’une réédition pour les éléments faisant partie intégrante et intégrale de l’ouvrage comme une préface publiée du vivant de l’auteur. Mais bien plus grave, on apprend finalement que ce même éditeur s’est hasardé finalement à rééditer le livre de Dda Mouhand Bessaoud sans avoir eu l’accord des ayants droits et donc sans leur autorisation préalable et obligatoire comme stipulé par la loi ».

Abdennour Abdesselam ajoute que le fils de Dda Mouhand ayant appris ce qui est advenu frauduleusement de l’ouvrage de son illustre père est intervenu récemment auprès de l’éditeur Koukou pour l’obliger d’arrêter immédiatement le tirage et de procéder aussitôt au ramassage des exemplaires distribués proposés à la vente en librairies : c’est dire que nul ne prend suffisamment de précautions pour travailler dans une double indélicatesse, « un dommage moral est alors porté à la mémoire de feu Dda Mouhand mais relevé par ses ayants droit ».

Tarik Haddouche