Ifri-Ouzellaguen : les islamistes en force

KABYLIE (TAMURT) – Un scénario imprévisible, inattendu et décevant s’est déroulé en ce jeudi 20 août 2020 à Ifri-Ouzellaguen à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du congrès de la Soummam. En effet, les islamistes et les arabo-baâthistes étaient présents en force à cette cérémonie.

Les réactions ne cessent de pleuvoir pour déplorer et dénoncer ce qui s’est passé en ce 20 août 2020 en plein cœur de la Kabylie, à Ifri-Ouzellaguen. En effet, la présence renforcée de personnes se revendiquant du courant islamiste et affichant fièrement leur identité politique a choqué tout le monde. Ce lieu symbolique, qui a été de tout temps la propriété des seuls démocrates, est-il en train d’être gagné par la mouvance islamiste ? En tout cas, ce qui s’est déroulé cette fois-ci à Ifri-Ouzellaguen, en pleine vallée de la Soummam, doit interpeller les consciences de tous les kabyles. En cette journée commémorative, on a vu même des personnes présentes à Ifri-Ouzellagen qui ont brandi des banderoles où les slogans sont clairement d’essence islamiste. Des présents ont même brandi des banderoles où l’on pouvait lire : « Liberté pour Ali Benhadj ».

Ali Benhadj, pour ceux qui l’auront oublié, n’est autre que le numéro deux du parti intégriste Front Islamique du Salut (FIS) dont le chef était Abassi Madani et dont la responsabilité dans le meurtre de centaines de milliers d’algériens, durant les années de terrorisme, ne peut aucunement ne pas leur être imputée. Aussi, lors de la même journée, des intervenants ont pris la parole en langue arabe et ils ont été même applaudis longuement et chaleureusement par certains présents.

Il faut préciser que ce scénario a été possible malgré la présence de centaines de militants de partis comme le Front des Forces Socialistes, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie ainsi que d’un nombre important de personnes se revendiquant du courant dit démocratique.

Tarik Haddouche