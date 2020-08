Bgayet : Rebrab licencie 196 travailleurs

KABYLIE (TAMURT) – Pas moins de 196 travailleurs, qui exerçaient dans l’une des filiales du géant de l’agro-alimentaire Cevital, dont le patron n’est autre qu’Issad Rebrab, ont été licenciés. Ce qui est reproché aux travailleurs limogés, c’est le fait qu’ils revendiquaient leurs droits socio-professionnels en observant une grève.

Quand Issad Rebrab était en prison, il n’y a pas longtemps, ces mêmes travailleurs avaient bravé la peur et ont organisé plusieurs manifestations de rue pour exiger du pouvoir algérien de libérer le multimilliardaire incarcéré. Il s’agit de 196 travailleurs exerçant jusqu’à un passé très récent dans la filiale Numilog de Cevital à Bgayet. Est-ce ainsi qu’Issad Rebrab entend récompenser ces travailleurs qui l’ont soutenu dans les moments les plus difficiles de sa vie ? Pour l’instant, aucune réaction d’Issad Rebrab n’a été rendue publique pour se déculpabiliser des griefs retenus contre lui, non seulement par les travailleurs en question, mais aussi par une infinité d’observateurs qui ont dénoncé cet acte. La décision de licencier les travailleurs de Numilog a été prise suite à leur grève observée dans le but de revendiquer leurs droits socioprofessionnels et syndicaux.

Parmi les réactions de dénonciation enregistrées, il y a celle de RAJ qui rappelle que le droit de grève et d’organisation au sein des entreprises publiques ou privées est un droit fondamental qui garantit aux travailleurs de défendre leurs droits. « Interdire ce droit aux travailleurs est une atteinte flagrante à la législation et au code de travail. Être syndiqué ou organisé autour de structures défendant les libertés syndicales et les droits des fonctionnaires ne peut qu’ouvrir des ponts de dialogue et médiation entre l’administration et les travailleurs et garantira une meilleure compréhension des besoins à la fois des travailleurs et de l’entreprise », est-il rappelé. Le RAJ exprime en outre sa solidarité entière avec les travailleurs licenciés de Numilog « ainsi qu’avec toutes les franges ouvrières qui luttent pour la préservation des acquis et droits syndicaux en Algérie ».

Tarik Haddouche