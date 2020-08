Coronavirus : Belaid Tagrawla hospitalisé

KABYLIE (TAMURT) – La maladie du covid-19 ne cesse de faire des victimes parmi les artistes et les hommes de culture, les comédiens, les chanteurs, les animateurs radio, etc. Ainsi, après le comédien Salem Oussalas, c’est le chanteur et animateur de radio et de télévision Belaid Tagrawla qui vient d’être détecté positif au coronavirus.

La nouvelle s’est vite propagée sur les réseaux sociaux et les messages de soutien au chanteur Belaid Tagrawla ne cessent de tomber de partout. Belaid Tagrawla est un artiste très populaire, présent partout avec sa guitare et son sourire éternel. L’élan de solidarité exprimé à son égard est tout à fait naturel et attendu car Belaid Tagrawla est très estimé dans toute la Kabylie. Belaid Tagrawla a été détecté positif au coronavirus avant-hier après l’apparition des premiers symptômes de la maladie. Il a été pris en charge et mis en isolement au niveau du service du covid-19 à l’hôpital de Birtraria dans la wilaya d’Alger. Des centaines de messages de soutien à Belaid Tagrawla ont été publié hier et avant-hier dès que l’information a commencé à circuler.

Il faut préciser par ailleurs que depuis quelques jours, le nombre de malades ayant contracté le coronavirus a connu un autre rebond aussi bien dans la wilaya de Bgayet qu’à Tizi Ouzou. Le bilan des dernières vingt-quatre heures (lundi) dans la wilaya de Tizi Ouzou fait état de 35 nouveaux cas ! A Bgayet aussi, des dizaines de cas sont enregistrés quotidiennement. Avec la réouverture des plages, des mosquées et des espaces de détente et de loisir, les observateurs appréhendent le pire pour les prochaines journées.

Tarik Haddouche