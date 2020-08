Tizi Ouzou : les églises resteront fermées

KABYLIE (TAMURT) – Les églises qui ont été fermées, il y a quelques temps suite à un arrêté du wali de Tizi Ouzou, n’ouvriront pas leurs portes à la communauté chrétienne. L’espoir qui a été entretenu pendant de longs mois par les membres de la communauté chrétienne dans la région vient de s’évaporer.

Et pour cause, trois des quatre dossiers de recours, introduits près le tribunal administratif de Tizi Ouzou par la défense de la communauté chrétienne concernant la fermeture des églises, sont rejetés. Les concernés ont précisé que cette décision a été prise, « avec comme seule justification, la décision du wali étant légale, sans justification aucune et sans aucun texte de loi référent ». Il s’agit, est-il encore précisé, d’un « abus d’autorité qui témoigne de l’allégeance, sinon la soumission de l’appareil judiciaire au pouvoir politique ». La défense s’interroge en outre : « Faut-il rappeler que les églises en question, sont fermées depuis presque une année et des milliers de fidèles chrétiens sont privés du droit de culte sans aucun motif légal, si ce n’est l’acharnement des nouveaux maîtres de « la nouvelle Algérie » contre cette communauté qui n’a fait qu’exercer son droit à la pratique d’un culte autre que celui dont pensionnaire d’El Mouradia instrumentalisent à des desseins politiques ».

Et de préciser encore : » communauté chrétienne et la défense ne baissent pour autant les bras, et décident de se battre pour réparer cette injustice et faire valoir la liberté de culte, base fondamentale de la construction de l’État démocratique ». Il faut noter qu’une réunion entre les responsables de l’EPA (Eglise Protestante d’Algérie, une association légale reconnue et agréée par les autorités algériennes) et les avocats est programmée en urgence en vue de s’organiser davantage et réfléchir sur d’éventuelles actions à entreprendre dans les prochains jours, « tenant l’opinion à témoin contre cette énième atteinte aux libertés ».

Tarik Haddouche