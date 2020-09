Tizi ouzou : encore 16 morts et 138 nouveaux cas

KABYLIE (TAMURT) – Selon de nombreux observateurs, cette hausse considérable du nombre de nouveaux cas de personnes ayant contracté le coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou a un lien direct avec la réouverture des plages et la reprise de l’organisation des grandioses cérémonies de mariages et des funérailles. La baisse de vigilance et le non-respect des trois mesures de préventions principales, préconisées par l’OMS, sont également pour beaucoup dans ce rebond inquiétant.

Au total, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 16 morts parmi les personnes ayant contracté le coronavirus et ce, durant cette derrière semaine (jusqu’au 29 août). Un bilan qui ne cesse de s’alourdir, faut-il le rappeler ? Quant au nombre de nouveaux patients ayant contracté la maladie de la covid-19 en une semaine toujours, il est de 138 : soit une moyenne de 23 nouveaux cas chaque jour. La semaine qui vient donc se terminer a connu un nouveau record en la matière sans qu’aucune mesure ne soit prise et annoncée pour tenter de freiner cette escalade. Qu’attend-on pour réagir ? s’interrogent les observateurs les plus perspicaces qui appréhendent encore le pire avec la rentrée scolaire et universitaire prochaine. Comme à chaque fois,

c’est dans la commune de Tizi Ouzou où le bilan reste le plus lourd aussi bien concernant le nombre de morts que le nombre de personnes contaminées. Au total, 34 communes sur les 67 que compte la wilaya sont concernées par ce nouveau bilan hebdomadaire. S’agissant de l’état détaillé, à Ain El Hammam, il y a eu 4 nouveaux cas, 2 à Ait Yahia, 9 à Azazga, 10 à Azeffoun, 3 à Aghrib, 1 à Ain Zaouia, 1 à Ait Aggacha, 1 à Ait Khelili, 2 à Ait Boumahdi, 1 à Agouni Gueghrane, 2 à Ait Aissa Mimoun, 1 à Ait Oumalou, 2 à Ait Douala, 1 à Ath Yanni, 4 à Boghni, 4 à Bouzeguène, 1 à Boudjima, 3 à Draa Ben Khedda, 8 à Draa El Mizan, 1 à Idjeur, 1 à Ililten, 2 à Irdjen, 4 à Larbaa Nath Irathen, 1 à Maatkas, 9 à Makouda, 2 à Mekla, 2 à Ouadhias, 3 à Ouaguenoun, 2 à Sidi Naamane, 1 à Tizi Ntleta, 1 à Timizart, 1 à Tizi Ghennif, 5 à Tizi Rached et enfin 43 dans la commune de Tizi Ouzou avec 12 sur les 16 décès enregistrés au CHU Nedir-Mohamed de la ville de Tizi Ouzou.

Tarik Haddouche