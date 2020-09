La Kabylie n’a rien récolté du « hirak »

KABYLIE (TAMURT) – Comme cela a été le cas plus d’une fois dans l’histoire des événements surmédiatisés qui se sont déroulés en Algérie depuis la révolte du FFS en 1963, la Kabylie est encore une fois sortie les mains vides de sa participation à ce fameux « hirak ».

C’est toujours le même scénario qui se répète et c’est constamment la Kabylie qi sort perdante de ces soi-disant luttes pacifiques pour le changement mais qui ne sont en réalité que la face visible de guerres de clans, souvent féroces, mais qui sont malgré tout et toujours tacitement livrées. Cette fois-ci encore, beaucoup de kabyles ont cru que cette fois-ci seraient la bonne et que le pouvoir algérien allait être enfin démantelé. Mais on assiste depuis quelques semaines à l’apparition d’éléments probants qui démontrent à quel point la manipulation a été encore au rendez-vous cette fois-ci également tout comme en 2001 (printemps noir), en 1994 (grève du cartable), ou encore pendant les années de terrorisme. Certes, rien n’aurait pu être fait en Kabylie sans les complicités locales avérées dont certaines ont toujours campé le rôle de faux opposants au pouvoir algérien. Et ce dernier récompensent tel qu’il se doit ses complices locaux dans toute la Kabylie car sans eux, le pouvoir ne peut pas manipuler une région dont la majorité des habitants aspirent franchement à un changement radical.

On commence, depuis quelques semaines, à découvrir le vrai visage de pas mal de figures de ce même « hirak » dont la majorité a fini par décevoir les kabyles. Ceux qui étaient portés très haut par une partie de la population, depuis le 22 février 2019, sont les mêmes qui sont aujourd’hui sévèrement critiqués pour leurs positions qui ne cadrent guère avec les aspirations profondes de la population kabyle. Jusqu’à quand les kabyles se feront avoir ?

Les machines médiatiques et de propagande, mise en branle par le pouvoir à chaque nouvel épisode, réussissent à chaque fois à faire croire à l’opinion que c’est le destin de l’Algérie et de son peuple qui se joue quand, en réalité, il ne s’agit que de forcings visant une recomposition du champ des clans qui gouvernent le pays depuis 1962 par la force.

Tarik Haddouche