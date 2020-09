Coronavirus : Belaid Tagrawla s’est rétabli

KABYLIE (TAMURT) – C’est une très bonne nouvelle : le chanteur kabyle Belaid Tagrawla s’est rétabli de la maladie de la covid-19 qu’il a contractée il y a quelques jours. Belaid Tagrawla a enfin quitté l’hôpital avant-hier après s’en être sorti.

La bonne nouvelle a été donnée par l’artiste Belaid Tagrawla lui-même après sa sortie d’hôpital pour rassurer les centaines de ses fans qui ont exprimé leur compassion et leur inquiétude juste après l’annonce qu’il a été contaminé au coronavirus. Belaid Tagrawla a été hospitalisé et mis en isolement à l’hôpital de Drardia dans la capitale Alger. Pour rappel, c’est le deuxième homme de culture kabyle à avoir contracté le coronavirus et s’être rétabli après le comédien, médecin de profession, Salem Oussalas. Ce dernier a été, pour rappel, contaminé il y a un mois et il a été pris en charge au centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou. Après quelques jours, Salem Oussalas s’était rétabli également au grand bonheur de tous ses fans et amis. Par ailleurs, il faut préciser que l’écrivain amazighophone Hacène Halouane, auteur du roman « Adrar a yucen » a aussi contracté le coronavirus et il est toujours hospitalisé dans la wilaya de Tizi Ouzou où il a été mis sous le système d’isolement dans l’attente de sa guérison.

Tarik Haddouche