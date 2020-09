Boghni : Les habitants d’At Mendes privés d’eau potable

AT MENDES (TAMURT) – Les habitants du quartier d’Iassekrene, village At Mendes, commune de Boghni, au Sud-ouest de Tizi Ouzou, dénoncent leur exclusion injuste d’accéder à l’eau de source de Laansar Mendes. Cette injustice, qui pénalise des milliers de personnes, est du à la vétusté du réseau de distribution d’eau. La volonté d’y remédier n’est jamais évoquée par les autorités. La pénurie se prolonge sans que personne ne s’y soucie.

Pour les villageois, il est nécessaire et urgent de se prendre en charge. L’auto-gestion de la source s’impose. Cela passe, bien entendu, par l’octroi de moyens matériels et humains afin de refaire le captage, la canalisation et doter enfin la source en question d’infrastructures de base ; un réservoir, une station de pompage et le renouvellement du réseau de distribution, car l’existant est détérioré et ne répond à aucune norme.

D’emblée, les villageois des différents quartiers d’Iassekrene dénoncent unanimement cette injustice qui les prive d’un produit essentiel pour la vie. Cette privation dure depuis pratiquement une année.

Les citoyens dénoncent aussi le mutisme, l’immobilisme et la complicité de l’administration locale, face à une telle situation. Le comble, c’est que la mairie refuse d’envisager une solution de rechange en attendant de trouver des solutions et règlement définitif de la crise. Pourtant, une citerne d’eau municipale permettrait dans un premier temps aux citoyens qui ne possèdent pas de véhicule d’accéder à l’eau.

Les habitants d’Iassekrene tiennent à remercier les citoyens du village Mahvene pour leur générosité qui consiste à partager avec eux l’eau de robinet.

MB