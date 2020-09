Campagne de recrutement international lancée au Québec

QUEBEC (TAMURT) – Le Gouvernement Provisoire Kabyle, par le biais de sa représentation au Québec, et l’association Amitié Québec-Kabylie tiennent à informer la diaspora kabyle résidant dans les pays occidentaux et les Kabyles de Kabylie que des entreprises québécoises ont lancé une campagne de recrutement à travers le monde, via le site web « Québec en Tête », visant à recruter des professionnels qualifiés et expérimentés dans les domaines de l’informatique et autres.

Ces entreprises offrent des salaires intéressants conjugués à des avantages sociaux appréciables et un cadre de travail stimulant.

Les candidatures doivent être déposées du 15 août au 14 septembre 2020 via le lien suivant : QUÉBECENTÊTE

Les candidates et candidats retenus seront convoqués, par courriel, aux entrevues à distance qui se dérouleront à des dates qui leurs seront fixées.

Pour les compétences professionnelles kabyles, l’opportunité d’immigrer au Québec, avec la possibilité de travailler en français et d’occuper un emploi bien rémunéré, est une chance à saisir sachant qu’elle permettra de développer ultérieurement un partenariat gagnant-gagnant entre la Kabylie et le Québec.

La Rédaction