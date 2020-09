Said Tazrout, 25 ans déjà

KABYLIE (TAMURT) – Vingt-cinq ans après l’assassinat du journaliste Said Tazrout, les idées pour lesquelles il s’est battues et pour lesquelles il a été assassiné demeurent un rêve lointain, une illusion voire une utopie. Le sacrifice de Said Tazrout et de tous les journalistes assassinés dans les années 90 a-t-il été vain ?

Quand on voit le désastre politique et économique qui a frappé l’Algérie pendant les 20 ans de règne despotique de Bouteflika, avec le soutien et la complicité des islamistes et de certains « démocrates », on ne peut que répondre par la positive. On ne voit pas cette Algérie démocratique et laïque se dessiner à l’horizon. Pis encore, même les partis politiques dits démocratiques et qui revendiquaient et assumait des idées modernes comme la laïcité, n’en parlent plus. Ils ont tous changé de fusil d’épaule. Said Tazrout qui était journaliste-chef du bureau régional de Tizi Ouzou du quotidien La matin, a été assassiné le 3 mars 1995 à la Nouvelle Ville de Tizi Ouzou après une énième journée de travail dans son bureau situé au centre ville.

Said Tazrout a été le troisième journaliste du Matin à avoir été assassiné en moins d’une année C’est dire le climat de terreur qui régnait à l’époque. Malgré son jeune âge, Said Tazrout avait déjà une carrière de journaliste hors du commun grâce notamment à son courage. Il était l’un des très rares journalistes en Kabylie à signer encore ses articles avec son propre prénom et nom au moment où la majorité des autres journalistes avaient opté pour des pseudonymes car la mort rodait partout à cette époque. Said Tazrout était connu aussi pour son courage d’aborder des sujets très sensibles comme le terrorisme intégriste et les mafias locales notamment celle du foncier. Said Tazrout a fait ses premiers pas dans la presse dans le quotidien Alger républicain et a aussi assumé la dure mission, à l’époque, de directeur de la rédaction de l’hebdomadaire régional Le « pays-Tamurt ».

La salle omnisport de Tizi Ouzou porte le nom du regretté Said Tazrout. Pour rappel, plusieurs journalistes ont été assassinés à Tizi Ouzou durant la décennie noire dont Achour Belghezli, ancien détenu du printemps berbère d’Avril 1980. De nombreux journalistes assassinés à Alger ou ailleurs sont originaires de Kabylie où ils sont enterrés à l’instar de Tahar Djaout, premier journaliste assassiné, Allaoua Ait Mebarek, Hamid Mahiout, Ferhat Cherkit, Saïd Mekbel, etc.

Tarik Haddouche