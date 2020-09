Le chanteur Dahmani Belaid est gravement malade

KABYLIE (TAMURT) – Le grand et célèbre chanteur kabyle, Dahmani Belaid, est actuellement gravement malade, avons-nous appris auprès de ses proches qui précisent que l’artiste est alité chez lui dans sa maison, dans la ville de Fréha, près d’Azazga à trente kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Dahmani Belaid, qui a produit plusieurs centaines de chansons en langue kabyle, compte parmi les compositeurs de chansons les plus prolifiques que compte la Kabylie à l’image de Ouazib Mohand Améziane ou encore Taleb Tahar. Des artistes qui n’ont jamais eu droit aux égards qu’ils méritent car certains opportunistes ont toujours été mis sous les feux de la rampe pour services rendus au pouvoir, une poignée de chanteurs ayant campé pendant des décennies le rôle de supplétifs du pouvoir. Mais quand on voit la réalité du terrain, on constate que des centaines de chanteurs kabyles sont marginalisés parce que n’ayant jamais accepté de vendre leur âme au pouvoir algérien, en participant par exemple à des activités honteuses comme : « Alger, capitale de la culture arabe » ou encore « L’année de l’Algérie en France », un événement qui s’est déroulé au moment où des dizaines de kabyles se faisaient massacrer avec des balles réelles, en 2001. Dahmani Belaid était à l’époque dans les rangs du mouvement citoyen au moment où d’autres chanteurs amassaient des fortunes grâce à des cachets énormes. Dahmani Belaid n’a jamais cautionné ce genre de mascarades et il a continué à rester l’enfant du peuple avec une modestie qu’on retrouve rarement ailleurs.

L’auteur de la célèbre et immortelle chanson « Achougar nek y idem ay nennough » a toujours été un artiste libre et il le reste à ce jour, en dépit de sa maladie grave. Dahmani Belaid a aussi composé des dizaines de chansons à d’autres artistes dont la regretté et talentueuse Zohra. Les proches de Dahmani Belaid ont indiqué que les fans de l’artiste et ses amis qui désireraient rendre visite à ce dernier peuvent le faire en se rendant à sa maison située dans la ville de Fréha. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Dda Belaid.

Tarik Haddouche