Les délégués d’Issakrene reçue par le maire de Boghni

BOGHNI (TAMURT) – Suite aux décisions prises par les villageois d’Issakrene, réunis ce vendredi, à Alma, pour mettre fin à la pénurie d’eau qui dure depuis des mois (voir notre publication du 2 septembre), les citoyens ont inspecté, en groupe, le château Ighalene qui alimente Issakrene à fin de constater de visu son délabrement et prendre les décisions appropriées.

Devant la gravité de la situation, le maire de Boghni n’avait d’autre choix que d’accueillir la délégation du village, de les écouter et de trouver une solution en urgence. La rencontre a duré environ 2 h et s’est déroulée dans un climat bon enfant. Des décisions ont été prises sur-le-champ. Il a été convenu de mettre en application les solutions proposées par les délégués du village plus une série de travaux d’entretien. Ainsi pour garantir une répartition juste et équitable de l’eau de source de Laanser Mendes, il a été décidé de le réacheminer vers le château d’Ighalene, jusque-là, rattaché au château Tala Brahem, situé à 3 kms du village Issakrene.

– Un nouveau programme de distribution et répartition des horaires. La source va alimenter à tour de rôle les 2 châteaux; Ighalene et Tala Brahem.

– Nouvel aménagement du château et perfectionnement de la méthode de conception du remplissage.

– Renouvellement des vannes défectueuses.

– Nouvelles dispositions de protection et de sécurisation des vannes.

La délégation des citoyens du village Issakreme, confiante et optimiste, a quitté la mairie avec l’espoir de voir ces promesses se réaliser le plutôt possible.

M B