Tamazight : que cache la sortie d’Abderrazak Makri ?

TAMAZGHA (TAMURT) – L’événement, ces dernières quarante-huit heures, ce sont sans doute les déclarations sur la langue tamazight faites par l’islamiste Abderazzak Makri, président du MSP (Mouvement de la Société pour la Paix), parti créé par un certain Mahfoud Nahnah. Des centaines de réactions ont succédé à la sortie du président du MSP pour s’interroger sur les secrets d’un tel changement de position, si vraiment changement il y a.

Abderrezak Makri a profité d’une rencontre avec les militantes et militants de son parti pour clamer haut et fort : « Tamazight est notre, à nous, c’est notre langue à nous tous, les Algériens, de l’est à l’ouest et du nord au sud. Ce qui est impossible aujourd’hui, c’est-à-dire l’enseignement de la langue tamazight dans les 48 wilayas du pays, sera possible demain ». Abderrazak Makri a ajouté en précisant que toutes les variantes de la langue tamazight, en insistant sur le kabyle, « sont à nous ». Compte tenu du contexte actuel que vit le pays à la veille d’un référendum sur le changement de la Constitution, la sortie d’Abderrazak Makri est intrigante à plus d’un titre. Il est extrêmement difficile de comprendre une telle attitude quand on sait que le MSP, dont la seule inspiration idéologique est l’arabo-islamisme, s’est toujours montré très réticent lorsqu’il s’agit de la reconnaissance politique de tamazight.

Indirectement, le MSP a même bloqué à maintes fois l’avancée de la question amazighe sur le terrain institutionnel et politique. Une chose est sûre toutefois et ne peut souffrir d’aucune équivoque, c’est le fait Qu’Abderrazak Makri, le MSP ou tout parti politique de la même mouvance que ce dernier ne cautionneront jamais une généralisation de la langue tamazight si cette dernière n’est pas transcrite en caractères arabes. Tout l’enjeu se situe à ce niveau aussi bien pour Abderrazak Makri que pour tous ceux qui sont comme lui. En constatant que dans la prochaine Constitution, tamazight figurera parmi les constantes qui ne pourront plus faire l’objet d’un quelconque changement constitutionnel,

le MSP a décidé de prendre le train en marche dans la perspective de peser de tout son poids afin d’imposer les caractères arabes en sachant qu’un tel choix pourra gagner un maximum de terrain de sympathie en dehors de la Kabylie, laquelle elle, a bien entendu adopté les caractères latins depuis toujours. Et pour toujours bien sûr.

Tarik Haddouche