Graves révélations sur « El Watan » et « Le soir »

TAMAZGHA (TAMURT) – Le journaliste Djilali Hadjadj, l’un des plus anciens en Algérie, vient de faire de graves révélations sur les deux quotidiens algériens francophones « Le Soir d’Algérie » et « El Watan ». Des révélations qui montrent que ces deux journaux sont loin d’être indépendants, et encore moins, de jouir de la liberté d’expression dont ils se targuent.

Certes, on pourrait reprocher à Djilali Hadjadj pourquoi avoir attendu autant de décennies pour en parler. Mais connaissant la situation de la presse en Algérie, beaucoup de journalistes tentent quotidiennement de faire de la résistance afin de créer de petites iles de libertés dans chaque journal et Djilali Hadjadj a tout l’air de faire partie de cette catégorie de journaliste. D’emblée, Djilali Hadjadj annonce : « J’ai démissionné, il y a quelques jours, du Soir d’Algérie, Délivrance et soulagement ! J’ai été recruté au « Soir d’Algérie » en novembre 1999 où j’étais chargé de 2 pages hebdomadaires (que j’avais proposées) – l’une sur la corruption le lundi, et l’autre sur la retraite (et la sécurité sociale) le mardi, et ce, pendant 21 ans ! ». Le même journaliste rappelle qu’auparavant, il avait été viré d’« El Watan » quelques jours avant son arrivée au « Soir d’Algérie ». Et pour avoir une idée sur comment fonctionnent ces journaux, Djilali Hadjadj rappelle comment il a été limogé d’El Watan à l’époque : « 12 actionnaires sur 18 avaient exigé mon départ en faisant usage d’une pétition adressée au directeur, et allant jusqu’à menacer de bloquer l’envoi du journal à l’imprimerie : pour éviter que le journal ne paraisse pas par ma faute, j’ai pris les devants en démissionnant ! ».

Quant au « Soir d’Algérie », Djilali Hadjadj précise que l’une des raisons principales qui l’ont poussé à la démission est la proximité du journal avec le pouvoir en place – « pouvoir qui, à mes yeux, s’inscrit dans la continuité avec le système Bouteflika ». L’autre raison, c’est le soutien clairement affiché de ce journal avec l’actuel ministre de la communication au moment où le journaliste Khaled Drareni est jeté en prison, ajoute Djilali Hadjadj. « Et puis, j’en avais marre de m’autocensurer afin que mes pages puissent paraître ! Sans parler des pages qui ne paraissaient pas », révèle encore Hadjadj. « Sincèrement, désolé pour les lecteurs qui pouvaient apprécier ces pages – notamment les retraités ou ceux qui se préparaient pour la retraite. La lutte continue pour la démocratie, la liberté, toutes les libertés, et pour la justice sociale », conclut Djilali Hadjadj.

Tarik Haddouche