Elle a insulté les kabyles : Naima Salhi devant les gendarmes

TAMAZGHA (TAMURT) – Celle qui a fait de l’insulte de la Kabylie, des Kabyles et de Tamazight, son unique programme politique et son seul discours, en l’occurrence, la tristement célèbre Naima Salhi, a fini par être convoqué devant la gendarmerie pour répondre de ses méfaits.

Pour rappel, Naima Salhi jouissait d’une totale impunité du temps de la mafia des Bouteflika qu’elle soutenait bec et ongle et aveuglément. Mais les choses ont changé pour elle puisqu’on vient d’apprendre que Naima Salhi a été entendue par la brigade de recherche de la gendarmerie de Cheraga, dans la wilaya d’Alger. Naima Salhi a subi cet interrogatoire dans le cadre de la plainte déposée contre elle le 9 juin 2019, pour « incitation à la haine raciale » et « appel au meurtre ». Les avocats ont rappelé que Naima Salhi a été convoquée depuis quelques temps par la brigade de sa circonscription mais elle faisait la sourde oreille et ce n’est qu’hier qu’elle a fini par se présenter pour qu’elle soit entendue sur des méfaits qui lui sont reprochés. « Nous avons été entendus par les gendarmes de la même brigade le mois de mars 2020, où nous avions rappelé l’objet de notre plainte suite à ses déclarations racistes à travers des publications et des vidéos sur la page Facebook officielle de son parti », ont précisé hier les deux avocats plaignants Kader Houali et Soufiane Dekkal.

Ces derniers ont ajouté, dans le même sillage, que cette convocation qui intervient après plus d’une année du dépôt de notre plainte, découle de la volonté du pouvoir politique d’en finir avec « cette délinquante politique qui devient trop encombrante ». « Le procès de la présidente du PEP (parti de l’équité et de la proclamation) ne sera qu’une question de jours. La balle est dans le camp du ministre de la justice qui devra accélérer la procédure de levée de l’immunité parlementaire contre Naima Salhi, qui siège encore dans un parlement décrié par la classe politique, surtout après les révélations du député FLN d’Annaba, sur les achats de sièges à coup de milliards.

À l’accusation de racisme, Naima Sali devra répondre également de son siège député grassement offert par le régime dans la wilaya de Boumerdés alors qu’elle n’y était même pas résidente. L’agitation de la mise en cause ces derniers jours, prouve à plus d’un titre, qu’elle n’est plus protégée comme elle tentait de le faire croire, en évoquant sa proximité avec les anciens gros bonnets du régime. Sa dernière déclaration fantasque où elle s’est dite ensorcelée pendant trois ans, est une tentative de fuir ses responsabilités pénales et d’amadouer l’opinion.

Or, il n’y pas un juge conscient qui croirait à ces affabulations, ajoute le collectif qui a déposé plainte contre Naima Salhi en rappelant : « Nous sommes déterminés à aller au bout de notre engagement pour que cette plainte aboutisse à un procès, quelque soit le temps que ça prendra, pour que cette délinquante politique serve d’exemple aux égarés de la politique, leur rappelant que le racisme n’est pas une opinion, mais un délit passible de justice ».

Tarik Haddouche