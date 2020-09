Guerre contre tamazight en Algérie

KABYLIE (TAMURT) – A moins de deux mois de la tenue du référendum pour la révision constitutionnelle, en Algérie, où la langue tamazight devrait être confirmée comme deuxième langue nationale et officielle en Algérie de même que caractère inamovible, une campagne anti-tamazight inédite est menée actuellement en Algérie.

Des appels assumés pour voter « Non » contre cette nouvelle Constitution, tant que tamazight n’est pas supprimée, sont lancés par des milliers d’internautes. Il s’agit d’une véritable guerre contre l’Amazighité et, par voix de conséquence, contre les kabyles et la Kabylie, qui est menée de manière franche et assumée. Et aucun auteur de ces appels gravissimes n’a été inquiété par la justice pour l’instant. L’un des hommes politique kabyle à avoir réagi suite à cette cabale raciste est Tarik Mira. Ce dernier souligne qu’à l’approche du référendum prévu pour le 1er novembre prochain, la toile numérique s’anime fort curieusement : « des forces organisées (130 universitaires) – pieds et poings liés – combattent violemment tamazight et la laïcité. Ils les confondent à dessein pour ratisser large d’autant qu’a, à leurs yeux, c’est le couple satanique uni dans pour un dessein mortifère : tuer la langue arabe et l’islam en Algérie ». Tarik Mira ajoute : « Ces messieurs et dames tentent désespérément de renverser la charge de la preuve. Alors que c’est tamazight, langue ancestrale, qui est menacée de disparition, voilà que chez ces doctes prétendument scientifiques, la langue arabe est menacée par un patois aux quatre cents dialectes ». «Naturellement, ajoute Tarik Mira, cela est faux, en proclamant ce genre d’insanités, ces apprentis sorciers diminuent de la puissance de la langue arabe. Et, peut-être, ont-ils au fond raison ? Mais, pas là où ils croient qu’il y’a problème ? Le danger en effet qui plane sur la langue arabe est cette propension de ses mentors à la maintenir dans une approche idéologique et faire de l’arabité et de l’islamité une vente concomitante ». « Ces adeptes de l’absurdité et de l’aliénation font semblant de ne pas entendre les voix fortes, de plus en plus puissantes, de blogueurs et faiseurs d’opinion du golfe arabique qui ne veulent en aucun cas des Arabes du Maghreb. Trop barbares à leur goût et n’ayant jamais fait partie de leur cité. N’oublions jamais que le mot barbare pour désigner les Berbères a été répandu par les écrivains et historiens arabes originaires du Moyen-Orient et du golfe arabo-persique », ajoute Tarik Mira.

Et de conclure : « Bien sûr, leur démonstration ne serait pas complète s’ils ne faisaient pas référence à la cinquième colonne sous l’égide du sionisme. Il ne faut surtout pas faire fi de cette grossièreté qui constitue l’essence de leur émotion, oubliant au passage que les Etats arabes sont en train, l’un derrière l’autre, de normaliser leur relation avec l’Etat hébreux. L’amnésique qui nie d’où il vient est voué à occuper les marges de l’histoire. C’est une loi de la nature ».

Tarik Haddouche