Tirs groupés contre tamazight

TAMAZGHA (TAMURT) – Le ministre algérien de la Justice, Belkacem Zeghmati, vient de s’aligner sur Naima Salhi, Bengrina, et tant d’autres ennemis de la Kabylie et de l’amazighité en faisant des déclarations pour le moins étonnantes et décevantes. Il reste à savoir si ces déclarations sur l’Amazighité engagent tout le gouvernement algérien ou s’il s’agit d’un cas isolé.

Auquel cas, le ministre en question devrait être désavoué par ses responsables. Car le silence et l’absence de réaction seront interprétés inéluctablement comme une complicité avérée. En effet, tout le monde a été surpris et certains ont même été choqués en prenant connaissance de la déclaration faite hier au sujet de l’Amazighité par Belkacem Zeghmati. Ce dernier a affirmé que tamazight ne pourrait en aucun cas devenir une langue de sciences et de savoir ou de technologie. D’aucuns s’interrogent sur l’opportunité de tels propos quand on sait qu’une campagne anti-tamazight, inédite dans les annales, bat son plein actuellement à la veille de la tenue du référendum sur la nouvelle Constitution qui aura lieu le 1er novembre prochain et dans laquelle Tamazight se trouve citée dans l’article inhérent aux constantes ne pouvant désormais plus faire l’objet d’aucun changement constitutionnel.

La déclaration de Belkacem Zeghmati est faite au lendemain de celle d’un certain chef de parti et candidat à l’élection présidentielle de décembre 2019. Bengrina a affirmé que « Tamazight représente un résidu du règne de la bande des Bouteflika ». Des soi-disant hommes de culture sont allés même jusqu’à signer une pétition, cette semaine, afin que tamazight soit supprimée de la prochaine Constitution. Quand de tel actes et de telles déclarations sont faites par des anonymes ou des personnes qui ne représentent aucune institution, la chose peut certes paraitre grave mais sans aucune signification palpable et concrète. Mais quand elles proviennent d’un ministre de la République, de la Justice de surcroît, il y a de quoi se poser mille et une questions.

Tarik Haddouche