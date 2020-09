Le film « L’opium et le bâton » en kabyle

KABYLIE (TAMURT) – Le public amazighophone pourrait désormais voir le film « L’opium et le bâton », adapté du roman éponyme de Mouloud Mammeri, en langue kabyle à partir du mois de décembre prochain. Le film a été enfin doublé par Samir Ait-Belkacem.

Il a fallu de longues années de travail au spécialiste en doublage de films vers le kabyle, Samir Ait-Belkacem pour arriver à mener à terme un tel projet. L’avant-première de la version kabyle de « L’opium et le bâton », réalisé par Ahmed Rachedi est programmé pour le mois de décembre prochain et la projection aura lieu dans le cadre de la commémoration du décès de l’écrivain et chercheur en linguistique et culture berbères Mouloud Mammeri.

La première projection de ce film en kabyle se déroulera à la maison de la culture qui porte le nom de cet auteur qui a sacrifié sa carrière de romancier au profit des recherches sur l’amazighité sous toutes ses formes. La date exacte de la première projection est le 28 décembre 2020. Il faut rappeler que ce travail du doublage du film « L’opium et le bâton » en kabyle a été lancé en 2017 et il a fallu plus de trois ans et demi pour l’achever.

Samir Ait-Belkacem, pour rappel, a déjà fait ses preuves dans le domaine du doublage des dessins animés et des films pour enfants. Ses travaux de doublages ont eu un énorme succès lors de leurs sortis. C’est sans doute cette réussite qui l’a poussé et encouragé à décider de traduire ce grand film adapté d’un grand roman écrit par un auteur exceptionnel.

