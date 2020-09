Tizi Ouzou : le journaliste Tachabount a contracté le coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – Au moment où la région de Tizi Ouzou continue de figurer parmi les trois wilayas qui enregistrent le plus grand nombre de nouveaux cas détectés positifs au coronavirus, le journaliste, Mohamed Tachabount, qui exerce depuis plus de vingt ans dans la région, vient de contracter la maladie de covid-19.

L’information de la contamination du journaliste Mohamed Tachabount par le coronavirus s’est vite répandue dans les quatre coins de la région où Mohamed Tachabount est très connu et où il jouit également d’une très grande estime. Mohamed Tachabount a été admis en urgence au niveau du Sanatorium de Belloua situé au village Redjaouna et dépendant du centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed. Il y a quelques jours, le concerné a révélé lui-même qu’il y avait des soupçons qu’il soit atteint de la maladie de covid-19. Mohamed Tachabount a été soumis au test de détection de la maladie de covid-19 et les résultats ont confirmé malheureusement sa contamination. Une fois la nouvelle rendue publique, de nombreuses réactions de soutien et de sympathie envers Mohamed Tachabount ont été exprimées.

Il faut rappeler que plusieurs personnalités de la région ont contracté le coronavirus à l’instar de l’ancien président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Klalèche, le comédien Salem Ouassalas, l’écrivain Hacène Helouane, le chanteur Belaid Tagrawla… Dans la corporation des journalistes, et avant Mohamed Tachabount, le journaliste Kamel Ouhnia exerçant dans la wilaya de Bgayet, a aussi contracté le coronavirus il y a quelques semaines. Toutes les personnalités suscitées se sont, fort heureusement, toutes rétablies. Mais la situation dans la wilaya de Tizi Ouzou reste préoccupante surtout depuis une dizaine de jours avec un nombre sans cesse croissant du nombre de personnes qui contactent le virus chaque jour.

Tarik Haddouche