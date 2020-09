La gouvernance de la Kabylie, défis et perspectives

USA (TAMURT) – Un débat, en direct, sur la chaîne Pressenza IDA (agence de presse internationale), aura lieu le jeudi 1er octobre à 14 h 00 (USA), 19 h 00 (Kabylie). Les thèmes qui seront abordés s’articuleront autour des défis et perspectives du peuple kabyle en marche vers sa liberté. Il sera question de politique, d’économie, d’éducation, de laïcité, d’histoire de la Kabylie et des conséquences néfastes de l’islamisme et du régime algérien sur l’existence du peuple kabyle. Rachid Ait Ali Oukaci, militant kabyle et Lyazid Abid, porte-parole de l’URK, seront les invités du militant des droits de l’homme, Rabah Arkam, pour une bonne heure d’échange et de débat devant un public anglophone.

La Kabylie est située en Afrique du Nord, entre mer et montagne. Elle est connue pour ses richesses naturelles, eaux, chênes, ses cèdres et ses oliviers… La Kabylie est composée avant tout d’hommes et de femmes qui ont nourri son identité à travers les générations et sa jeunesse, vitale, ouverte au monde et curieuse fait d’elle le joyau du continent.

Les Kabyles ont toujours vigoureusement résisté aux nombreuses colonisations : romaine, byzantine, espagnole, arabe, française et algérienne actuellement.

Depuis 1962, la Kabylie a été induite en erreur par une pseudo-souveraineté. Dès lors, elle est devenue le foyer principal de la revendication amazighe de toute l’Afrique du Nord. Ses références ne sont ni orientales ni occidentales. Elle les tient de sa propre sociologie et histoire en se référant à un système de valeurs ancestrales (code d’honneur), à travers l’écriture, la poésie, la chanson et son dynamisme. Malheureusement, le régime algérien tente de la soumettre à l’islamisme et à l’arabisme par son école, ses mosquées et par la répression de ses forces de sécurité.

Aujourd’hui, le peuple kabyle est conscient que le développement économique de la Kabylie est à sa portée, à condition qu’elle se renoue avec elle-même, avec sa spécificité ethnolinguistique, et sa propre gouvernance de manière souveraine. Avec ses richesses naturelles et son potentiel industriel et économique, elle peut assurer son propre développement et contribuer de manière décisive au développement d’autres peuples d’Algérie en les réconciliant avec eux-mêmes avant d’entrer pleinement dans le progrès et la modernité.

Tamurt.info