Bgayet : des membres du café littéraire arrêtés

KABYLIE (TAMURT) – Décidément, la répression en Algérie n’est pas près de connaitre son épilogue. On en veut pour preuve ce qui vient de se produire dans la wilaya de Bgayet.

En effet, des membres du café littéraire de Bgayet ont fait l’objet d’arrestations en ce 17 septembre 2020, a indiqué Kader Sadji, journaliste et un de principaux animateurs de ce café littéraire. Il y a lieu de préciser que la présidente du Congrès Mondial Amazigh (CMA) a été également arrêtée. Selon Kader Sadji, qui a rendu publique l’information, la police « a agi avec des procédés des hors-la-loi ». Kader Sadji révèle : que la police a fait un assaut à l’intérieur de la bibliothèque communale de Tichy pour procéder à une arrestation manu militari des présidents des cafés littéraires de Tichy et d’Aokas, respectivement Karim Smaïli et Mouloud Tiakout, ainsi que de la présidente du Congrès Mondial Amazigh (CMA),

Kamira Naït-Sid et deux autres personnes ». La même source a précisé que les concernés ont été immédiatement embarqués dans des véhicules de police pour les emmener au commissariat sans qu’on leur notifiât le moindre motif. « Les personnes arrêtées s’étaient rendues aujourd’hui (jeudi 17 septembre 2020) à la bibliothèque pour préparer l’installation de l’équipement nécessaire au déroulement d’une rencontre culturelle sur la langue et culture amazighes qui devait avoir lieu le lendemain et surlendemain (vendredi et samedi 18 et 19 septembre 2020). L’activité a été préalablement autorisée par le maire de la localité après qu’une demande lui eût été adressée par le café littéraire de Tichy », ajoute Kader Sadji. Au commissariat, indique ce dernier, on a signifié aux organisateurs que l’activité est interdite.

Le motif : « un mystérieux arrêté du wali. Que dit-il exactement ? Nul ne le sait ». Kader Sadji s’interroge enfin : Pourquoi interdire ces activités alors que les autorités locales ont organisé tout récemment deux évènements politico-religieux à la maison de la culture : une conférence animée par un conseiller du Président de la république le 22 août passé, et l’autre, une cérémonie de remise de 90 exemplaires d’un livre de tafsir el qor’an (exégèse du Coran).

Tarik Haddouche