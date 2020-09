Said Sadi et le RCD : le divorce est consommé

KABYLIE (TAMURT) – Le divorce est désormais consommé entre Said Sadi, ex-président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) et ce parti politique. Pis encore, toute trace de Said Sadi dans le RCD a été effacée, à commencer par les archives de cette formation politique.

La guerre secrète qui battait son plein et qui faisait rage entre Said Sadi et ses supporters, constitués essentiellement de dissidents d’une part, et le RCD ainsi que son actuel président Mohcène Bellabas d’autre part, a été définitivement remportée par ce dernier. Toutes les tentatives de faire pression pour que Said Sadi reprenne l’autorité qu’il avait sur le RCD, en dépit du fait qu’il ne soit plus président, ont abouti sur des échecs. Au RCD, on ne parle plus de Said Sadi. Nous avons confirmé l’information selon laquelle toute trace de Said Sadi dans les archives du parti (notamment sur le site officiel de la formation politique) a été tout simplement jetée à la corbeille en un clic. En outre, les journaux électroniques gérés par ce parti ne citent en aucun cas Said Sadi. D’ailleurs, aucun article, ne serait-ce qu’une brève, n’a été écrit sur le dernier livre de Said Sadi, paru le 20 août dernier aux éditions « Frantz Fanon ». Si dans le passé, les structures du parti étaient actionnées d’en haut afin d’assurer l’achat massif des livres de Said Sadi, cette « stratégie commerciale » d’un nouveau genre n’a pas été reconduite avec la parution de ce dernier livre qui se vend, pour rappel, au prix de 1 200 DA.

Comme d’habitude, le RCD d’une part et Said Sadi d’autre part ont réussi à « gérer » cette guerre féroce qui les a opposés, ainsi que le divorce qui s’en suivi, loin des feux de la rampe. Aucun média algérien n’a soufflé mot sur cet épisode qui constitue pourtant un tournant inédit dans les annales de la politique. Said Sadi, en imposant Mohcène Bellabas au lendemain de son départ de la présidence du RCD, avait gardé l’espoir de maintenir sa mainmise sur le parti. Ce qu’il fit pendant plusieurs années avant que le torchon ne commence à brûler entre lui et Mohcène Bellabas. Et ce dernier, sans doute soutenus par des forces de l’ombre, a réussi à remporter le bras de fer contre Said Sadi.

Après avoir réussi à éconduire et à humilier les plus brillants cadre du RCD, en leur inventant à chaque fois mille et un défauts qu’ils n’ont pas, Said Sadi s’est fait avoir par l’un de ses plus jeunes lieutenants qui a l’âge de son fils et qui ne possède aucun parcours ou profil exceptionnels pouvant faire de lui son successeur à la tête du RCD. Tel est pris qui croyait prendre.

Tarik Haddouche