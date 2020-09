Tichy : Rassemblement, livre à la main

KABYLIE (TAMURT) – L’objectif de ce rassemblement de protestation consiste à apporter un soutien total et indéfectible au café littéraire de Tichy ainsi qu’à exiger la réouverture des espaces culturels mais aussi dénoncer la répression policière.

Dire non à la clochardisation de la société et la libération de tous les détenus d’opinion sont également des mots d’ordre qui seront mis en avant lors de ce sit-in. C’est le mouvement citoyen de Tichy dans la wilaya de Bgayet qui vient de lancer un appel à un rassemblement « livre à la main » pour la journée du 24 septembre 2020. Le sit-in en question, qui drainera, sans aucun doute, les grandes foules, débutera à 10 heures, apprend-on à Tichy-centre. Les organisateurs, dans leur appel, rappellent que la recrudescence de la violence, le musèlement de toute expression démocratique, les arrestations arbitraires « font que la coupe est pleine ». « Nos réactions tardent à venir. Le pouvoir use du covid-19 comme tremplin pour mater la contestation et instaurer la terreur. Sinon, comment peut-on expliquer qu’au moment où on interdit la tenue de rencontres culturelles, le pouvoir, autorise, encadre et assure la sécurité pour la tenue de rencontres religieuses et autres rassemblements qui épousent l’idéologie du pouvoir, du moins, ceux qui ne la remette pas en cause », dénonce le mouvement citoyen de Tichy.

Ce dernier rappelle dans ce sillage l’épisode de l’interdiction de la tenue du sit-in organisé par la coordination des cafés littéraires libres, le 05/09/2020 au niveau de l’esplanade de la maison de la culture de Bejaia pour dénoncer la falsification de l’histoire… alors qu’au même moment une grande conférence religieuse se déroulait à la même enceinte ! « La cerise sur le gâteau est l’interdiction du travail de collaboration entre CMA Congrès Mondial Amazigh et le café littéraire de Tichy, en effet un programme riche (visioconférences, formation…) aurait été matérialisé les journées de jeudi et vendredi, 18 et 19 septembre au niveau de la bibliothèque communale de Tichy, hélas ! Tout est tombé à l’eau », est-il ajouté. Les concernés reviennent aussi sur l’intervention musclée des services de la sûreté de la Daïra de Tichy pour arrêter les cinq personnes présentes à ladite bibliothèque la veille du déroulement des activités. « Tant d’acharnement et de violence pour arrêter une activité culturelle et du laxisme, sinon de la tolérance pour ne pas dire autre chose, concernant la vente clandestine d’alcool, partout, surtout la nuit, à la lisière des villes, et à un prix très élevé.

Des jeunes, et mêmes des adolescents, se reconvertissent en revendeurs attitrés, engrangeant des bénéfices mirobolants. Des lycéens que ces pratiques ont enrichis rapidement, ont d’ores et déjà refusé de reprendre le chemin de l’école à la rentrée », précise le même mouvement en tirant la sonnette d’alarme : « Ce qui est encore incompréhensif est ce silence de la sûreté de la Daïra de Tichy et son refus à réagir face aux dealers qui sévissent en plein jour et sans être inquiétés par personne, même la dénonciation par un nombre de citoyens intègres ne semble pas trouver échos ».

Face à cette situation chaotique, le mouvement citoyen de Tichy appelle tout le mouvement associatif de Tichy, toutes les forces vives de la région, tous les démocrates là où ils se trouvent à prendre part au rassemblement qui aura lieu le jeudi 24/09/2020 à 10h devant le siège de l’APC. Tous les présents sont appelés à être munis, ce jour-là, d’un livre à exhiber à titre symbolique le jour de la manifestation.

Tarik Haddouche