La Kabylie votera-t-elle le 1er novembre ?

KABYLIE (TAMURT) – Une chose est sûre, le taux de participation au référendum sur la nouvelle Constitution, qui aura lieu le 1er novembre prochain, connaitra, en Kabylie, un taux d’abstention record. Reste à savoir quel sera le scénario qui aura lieu dans les régions de Kabylie.

Pour l’instant, l’indifférence est totale quant à ce projet et à cet événement électoral, tout comme ça a été le cas presque tout le temps. Mais on ne sait pas comment les choses évolueront, d’ici quelques semaines, surtout quand on sait que les relais du pouvoir central d’Alger commencent à s’agiter afin de tenter d’offrir l’image la moins mauvaise possible de cette élection. L’agitation inhérente à la préparation de ce rendez-vous électoral a toutefois déjà commencé du côté des officiels avec le retour des visites ministérielles en Kabylie dont celle du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier a d’ailleurs présidé cette semaine une rencontre non fortuite avec les représentants d’associations sportives. Le but est clair : arracher le maximum de sympathie en promettant subventions et aides aux associations convoitées et qui pourraient jouer un rôle dans l’encadrement de ce vote.

En outre, aussi bien à Bgayet qu’à Tizi Ouzou, les groupuscules de relais locaux du pouvoir essayent tant bien que mal, depuis quelques jours, de convaincre le maximum de personnes sur la nécessité que cette élection se déroule normalement en Kabylie « puisque de toute façon même si le scénario de la présidentielle du 12 décembre 2020 se reproduit, le vote sera validé malgré tout », tente-t-on d’arguer. Il y a aussi le fait qu’après ce référendum, il y aura des élections législatives. On verra sans doute les représentants des partis qui présenteront des candidats pour siéger à l’APN jouer un rôle qui s’avérera important dans la tenue du referendum.

En tout cas, tous les schémas sont possibles concernant la manière avec laquelle se déroulera le référendum constitutionnel en Kabylie. Attendons pour voir…

Tarik Haddouche