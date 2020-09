Bgayet : la famille de l’éducation en deuil

KABYLIE (TAMURT) – C’est un événement dramatique et douloureux qui vient de secouer la famille de l’éducation à Bgayet. Un événement tragique qui a jeté le deuil, l’émoi et la consternation sur tous les membres des travailleurs du secteur de l’éducation et même sur le reste de la population.

En effet, l’enseignant et directeur de CEM, Omar Kassou, vient de succomber à ses blessures après plusieurs jours d’hospitalisation. Omar Kassou n’est plus et c’est une nouvelle que d’aucuns ont du mal à croire dans les quatre coins de Bgayet où le regretté était très estimé et jouissait d’une grande popularité.

Pour rappel, Omar Kassou, qui exerçait au collège « Haddad » d’El Kseur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 septembre dernier sur l’autoroute Bgayet-Alger. C’est un accident tragique et le fils du regretté, âgé d’à peine 12 ans était mort sur place. Hier, dans une réaction à ce drame, Bezza Benmansour, secrétaire général de la direction de l’Education a souligné : « Nous ne trouvons pas les mots pour dire notre douleur quand nous avons appris cette tragique disparition. Il était un homme merveilleux et il va manquer à tous ceux qui le connaissaient. Il était notre ami. Il ne sera pas possible de combler le vide qu’il nous laisse ni d’apaiser la souffrance que nous ressentons. Tous les qualificatifs positifs trouveront ici leur place pour rendre compte de ce que fût notre cher Omar. Educateur modèle… Responsable emphatique… Son âme rejoindra celles des braves éternels. Mes sincères condoléances à l’ensemble des membres de sa petite et grande famille… ». La direction du journal Tamurt et toute l’équipe présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt.

Tarik Haddouche