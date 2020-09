KABYLIE (TAMURT) – Après la campagne contre l’amazighité et ses symboles, menée depuis plusieurs semaines surtout après l’annonce de la date de la révision constitutionnelle, on assiste, ces derniers jours, à ce que d’aucuns qualifient d’acharnement contre les kabyles.

L’épisode le plus récent de cet acharnement n’est autre que l’arrestation de l’ex-député Khaled Tazaghart survenue samedi 26 septembre sur le territoire de Bgayet, en revenant d’une marche ayant eu lieu à Kherrata et à laquelle il avait pris part. Une arrestation qui a suscité une vague d’indignation très large ainsi qu’un élan de solidarité somme toute prévisible de la part de plusieurs militants et personnalités ainsi que de citoyens des quatre coins de la Kabylie. Avant cela, il y a eu la levée de l’immunité parlementaire sur Mohcine Bellabas, député et également président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD). Quelques jours plus tôt, la tenue du conseil national de ce parti a été interdite par la wilaya d’Alger qui a refusé de délivrer l’autorisation qu’impose ce genre de rencontres.

Auparavant, c’est une rencontre culturelle qui a été interdite à Bgayet avec l’arrestation (suivie de leur libération) de membres d’un café littéraire ainsi que de la présidente du Congrès Mondial Amazigh (CMA). Ceci, sans compter les dizaines de manifestants kabyles qui sont actuellement emprisonnés. Que se passe-t-il au juste ? Pourquoi au moment où le pouvoir devrait plutôt investir toute sa stratégie et son énergie à apaiser les esprits afin de pouvoir tenir son référendum pour le changement de la Constitution, il semble plutôt faire le contraire en attisant le feu. Ces pressions ont tout l’air d’être synonyme de provocation. Veut-on susciter une réaction énergique dans les quatre coins de la Kabylie ? Si c’est le cas, quel est l’objectif visé par une telle machination ? Ou bien s’agit-t-il juste d’une diversion ?

Tenter d’amuser la galerie pour distraire l’opinion sur des sujets qui pourraient s’avérer plus importants et décisifs mais qui pourraient être sources de problèmes beaucoup plus importants ? Difficile d’apporter une réponse précise à de telles questions quand on connait l’opacité totale qui caractérise le pouvoir algérien et sa gestion des affaires de la République.

Tarik Haddouche