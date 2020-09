Bgayet : Khaled Tazaghart en prison pour une année

KABYLIE (TAMURT) – L’ex-député et ex-militant du FFS et du Front El Moustaqbal dans la wilaya de Bgayet, Khaled Tazaghart a été condamné à une année de prison ferme. Ce verdict inattendu a provoqué une grande vague d’indignation en Kabylie où personne ne s’attendait à un tel retournement de situation.

La situation risque de se corser dans les jours à venir. Au vu des réactions provoquées par la condamnation à une année de prison ferme de Khaled Tazaghart, on s’attend à ce qu’il y ait des actions d’envergure prochainement car, selon les différentes déclarations enregistrées dimanche, cette peine de prison ne peut pas rester sans « suite ». Parmi les réactions, il y a celle de Djamel Zenati. Ce dernier a déploré le fait que Khaled Tazaghart ait été condamné à un an de prison. « Plus grave, souligne Djamel Zenati, l’exécution est immédiate alors que le jugement n’est pas définitif. C’est l’Etat hors la loi. L’Etat chikour. Il écrase et humilie sans retenue. Comment ose-t-il agir de la sorte après des mois de mobilisation citoyenne d’une ampleur sans précédent dans l’histoire du pays ».

Djamel Zenati ajoute : « D’où tire-t-il cette assurance, cette arrogance et ce sentiment de superpuissance et d’invincibilité ? La question mérite débat. La société doit en urgence se regarder en face, interroger ses failles et défaillances. Elle doit le faire loin du triomphalisme, du populisme et surtout, rompre avec la complaisance, l’anti-chambre de la complicité. C’est le moment de la grande clarification. Il y a lieu de réfléchir sérieusement à la possibilité du changement ».

De son côté, Arezki Ait Larbi, figure de proue du printemps berbère d’avril 80 a souligné : « Un an ferme pour Khaled Tazaghart, avec mandat de dépôt à l’audience. « L’Algérie nouvelle » s’installe dans l’agression liberticide. Une seule alternative : se soumettre ou résister ». Des centaines d’autres réactions ont dénoncé la condamnation à une année de prison ferme de Khaled Tazaghart. Parmi les personnes ayant réagi, on retrouve des hommes de culture, des militants, des citoyens à titre individuel, des journalistes, des avocats…

Tarik Haddouche