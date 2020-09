Tigzirt : le RCD déclare la guerre au FFS

KABYLIE (TAMURT) – Les vieilles querelles stériles et improductives entre le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) et le Front des Forces Socialistes (FFS), et qui ont tant déchiré la Kabylie, sont en train de reprendre au niveau local. Dans la commune balnéaire de Tigzirt, c’est le RCD qui vient de déclarer la guerre au FFS.

Dans une déclaration rendue publique hier, le conseil communal du RCD de Tigzirt (wilaya de Tizi Ouzou) souigne que « fidèles à nos traditions de transparence quant aux questions relatives à la gestion des affaires publiques, nous les élus (es) R.C.D à l’APC de Tigzirt venons par la présente porter à la connaissance des citoyennes et citoyens de notre commune les dysfonctionnements graves, somme toute calculés et voulus par l’exécutif FFS , dans la gestion des affaires de l’APC ». cette déclaration signée aussi par les élus du RCD à la même mairie rappelle : « Comme on l’avait déjà signalé à maintes reprises depuis 2018, l’APC de Tigzirt fonctionne dans l’illégalité la plus totale malgré les moyens dont elle dispose et la rémunération de pas moins de 9 élus (es) qui sont censés veiller au bon fonctionnement des structures de l’APC ».

Les concernés déplorent ainsi qu’à ce jour, aucune commission permanente n’est dotée, ni d’un plan d’action, ni d’un règlement intérieur comme exiger par le code communal alors que la convocation des assemblées ne répond pas à un calendrier régulier comme stipulé dans le code communal mais plutôt aux fluctuations des situations liées à la gestion des intérêts du clan au détriment de celui de la collectivité. « Nous, les élus (es) RCD, après avoir épuisé les voies du dialogue avec un exécutif et un P/APC FFS, aventureux et aphones avions pris nos responsabilités d’interpeller et le chef de daïra et le Wali de Tizi Ouzou, au mois de novembre 2018, pour diligenter une commission d’enquête sur les dérapages dans la gestion de notre commune. Complicité et affinités obligent, l’administration continue de fermer l’œil sur une situation de plus en plus intenable pour les citoyens et citoyennes de Tigzirt », est-il ajouté.

Les mêmes élus souligne en outre : « Des questions importantes pour la collectivité sont programmées au titre d’assemblées extraordinaires sans remise, dans les délais règlementaires, de la documentation y afférente qui devrait permettre une prise en charge sérieuse et responsable de ces dossiers d’intérêt collectif, à l’image des instruments d’urbanisme notamment le POS 03 et la révision du POS ZHUN/Zone Ouest. Ces derniers entamés en étude depuis 2015 et clôturés en 2016, ont été cachés dans les tiroirs du P/APC qui n’a pas voulu les soumettre à l’enquête publique afin de protéger, servir sa clientèle et son clan toujours au détriment de l’intérêt général. Il aurait fallu attendre le mois d’août 2020 et qu’un secrétaire général de la wilaya lui intime l’ordre de poursuivre la procédure que cet exécutif se met en branle pour répondre à cette injonction ». les élus RCD précise, dans le même sillage, que, dans la précipitation, une assemblée extraordinaire a été convoquée pour approuver en 2020 des études qui ont été ficelées en 2016 dont 80 % des élus (es) de l’assemblée actuelle ignorent totalement leur contenus. « C’est dans cet esprit que nous avons demandé à la majorité FFS d’ajourner assemblée pour nous permettre, à nous tous élus ( es), de nous familiariser d’abord avec ces dossiers très sensibles au lieu de procéder aveuglement à leur adoption.

Devant l’entêtement du P/APC à faire passer cette approbation, coûte que coûte, avec la complicité de sa majorité, nous les élus (es) RCD avons décidé de ne pas cautionner cette forfaiture et avons quitté la réunion pour alerter l’opinion publique de sur ce énième dérapage. Dont acte ! », concluent les concernés.

Tarik Haddouche