Nordine Ait Hamouda soutient Bellabas

TAMAZGHA (TAMURT) – Le député Nordine Ait Hamouda, également ex-cadre dirigeant du RCD, a exprimé son soutien en faveur de Mohcine Bellabas, qui sera présenté devant la justice prochainement pour une affaire d’ouvrier décédé sur le chantier de sa villa à Alger.

« Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie et son président, Mohcine Bellabas, font l’objet d’un acharnement politico-judiciaire des plus abjects. Comme au temps des goulags, on leur fait payer leur engagement auprès du peuple et leur opposition farouche au pouvoir islamo-affairiste qui a pris l’Algérie en otage et menace ses fondements en tant qu’Etat et Nation », souligne Nordine Ait Hamouda. Ce dernier ajoute : « Tous les alibis sont mobilisés pour faire plier cette pépinière de militantisme qu’est le RCD : mensonges, diffamations, harcèlement judiciaire et administratif et pressions sur les militants…etc. À voir cet acharnement, on croirait que c’est le collectif militant du RCD qui aurait volé́ les richesses de ce pays, détourné́ sa souveraineté́ et ruiné l’avenir de ses enfants ». Nordine Ait Hamouda rappelle que la dernière en date est le refus par l’administration au parti de tenir la session de son conseil national à l’hôtel Erriyad, sous prétexte du Covid-19 avant d’octroyer la même salle pour la tenue du congrès d’un parti inféodé́ à El Issaba et dont le chef est en prison pour corruption et autres méfaits : « ceci prouve que l’ancien régime est toujours en place et qu’il a choisi le chemin de la dictature face aux démocrates. Ce n’est pas le RCD qui est, réellement, visé mais tous les démocrates épris de justice et de liberté́ ».

Le fils du colonel Amirouche a indiqué que « la célérité́ avec laquelle le ministère de la justice et l’APN s’exécutent pour lever l’immunité́ à Mohcine Belabbas, ayant répondu avec responsabilité́ aux convocations de la gendarmerie, est désolante et ce, à deux mois de la dissolution des assemblées. Je me pose la question de savoir pourquoi n’aurait-on pas levé́ l’immunité́ aux repris de justice admis à l’APN en tant que députés, aux députés du FLN dénoncés par leur collègue Tliba et qui auront payé leur place sur les listes électorales à coups de milliards et surtout la lever aux dizaines de députés de tous bords incriminés dans des affaires de corruption, d’abus de pouvoir et d’autres délits ? ». Nordine Ait Hamouda conclut en soulignant : « J’exprime, ici, ma solidarité́ avec le collectif militant du RCD et son président ».

Tarik Haddouche