Hend Sadi répond à Hichem Aboud

TAMAZGHA (TAMURT) – La guerre que se livrent Said Sadi et Hichem Aboud, depuis quelques jours, commence à devenir « familiale » puisque le frère de Said Sadi vient de réagir pour défendre ce dernier contre Hichem Aboud. Une question s’impose toutefois : que cache réellement ce bras de fer entre deux hommes qui ne partagent rien et que tout oppose ?

« M. Hichem Aboud sait-il ce qu’honneur veut dire ? », s’interroge d’emblée Hend Sadi avant d’enchainer : monsieur Hichem Aboud m’a cité dans une de ses récentes vidéos : « dans le procès en diffamation qui l’a condamné pour avoir colporté une calomnie salissant la mémoire de mon père, M. Aboud a cru avoir trouvé en moi un « allié » contre mon frère Saïd ! Faut-il n’avoir aucun sens de l’honneur pour croire au comportement que m’aurait prêté son avocat qui m’aurait fait dire que le procès intenté contre toutes les canailles impliquées dans cette diffamation n’était que parole en l’air : « d awal kan » ? ». Hend Sadi ajoute dans le même sillage : « À son avocat qui a essayé de minimiser la gravité de l’acte de son client en cherchant à l’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression, j’ai répondu qu’il n’y avait aucune indulgence à attendre de ma part. Je lui ai fait remarquer qu’en refusant de prendre en compte le sens des actes et des paroles de son client, sa démarche était résumée par le dicton suivant : le crachat n’est qu’eau, l’insulte un simple mot mais M. Aboud a donc compris exactement le contraire de ce que j’ai exprimé. En dépit des compétences étendues qu’il s’attribue, M. Aboud ne sait pas faire la différence entre information et diffamation. Mais s’il avait une once de dignité, il se serait empressé de présenter publiquement ses excuses, une fois la vérité rétablie, pour avoir sali la mémoire d’un homme disparu vingt ans auparavant et dont le patriotisme et la rectitude morale n’ont jamais été pris en défaut ».

Au contraire, ajoute Hend Sadi, Hichem Aboud « a choisi la fuite en avant en ajoutant de l’insulte à son forfait ». Par ailleurs, Hend Sadi souligne : « Il me répugne de réécouter la vidéo pour citer exactement le propos de M. Aboud me concernant, mais je crois me souvenir qu’il a exprimé à mon égard une forme de considération. En retour, je l’assure, ici, sans hésitation aucune de ce que mérite sa conduite à savoir l’expression de mon mépris le plus profond. Je le fais en français car son décodeur de la langue amazighe fonctionne à contre sens ».

Tarik Haddouche