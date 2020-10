CHU de Tizi Ouzou : Le Dr Zatout tué par le coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – C’est une triste nouvelle qui a plongé dans la consternation l’ensemble du personnel médical et paramédical ainsi que les travailleurs du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou mais aussi toute la population locale.

En effet, le docteur Ahmed Zatout, chef du service médecine du travail au niveau du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou est décédé après avoir lutté pendant plusieurs jours contre la terrible maladie du covid-19 dont il avait été atteint. Il avait 65 ans et énormément de courage puisqu’il n’a pas cessé de lutter, avec une grande volonté, contre ce mal invisible qui a complètement déstabilisé le monde entier. La nouvelle de la mort du docteur Ahmed Zatout a terrassé ses collègues et ses amis dans la ville de Tizi Ouzou et ailleurs où le regretté comptait énormément d’amis car il était extrêmement humain, gentil et pétri d’une grande bonté. La mort du docteur Zatout confirme, si besoin est, que le danger qui plane sur la population à cause de la persistance de la propagation du coronavirus est toujours là.

Un relâchement total est constaté concernant le respect des mesures préventives de lutte contre le coronavirus. Il faut aussi préciser que depuis une semaine, les fêtes de mariage et les cortèges ont repris de plus belle. La rentrée scolaire qui devait avoir lieu le 4 octobre 2020 a été reportée sine die car aucun responsable algérien ne veut assumer la responsabilité d’une éventuelle large contamination des élèves. Ce qui démontre à quel point l’incertitude plane toujours face à un virus dont ne connait rien et qui peut subir une autre mutation fatale à tout moment, selon les spécialistes en la matière. La direction et la rédaction du journal « Tamurt » présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à toute la corporation médicale.

Tarik Haddouche