Said Sadi-Hichem Aboud : bientôt au tribunal

KABYLIE (TAMURT) – Le bras de fer entre Said Sadi, ex-président du RCD, ancien député et militant de la cause berbère et Hichem Aboud, journaliste et ancien militaire, est parti pour durer. Les deux hommes finiront, en toute vraisemblance, par régler leurs comptes devant les tribunaux français.

Said Sadi a annoncé qu’il allait déposer plainte contre Hichem Aboud. Ce dernier a également déclaré la même chose. C’est-à-dire que si les deux hommes saisissent la justice, on aura droit à deux procès. Le premier est celui qui sera intenté par Said Sadi contre Hichem Aboud et le second sera celui de ce dernier contre Said Sadi. Tout a commencé suite à une émission récente de berbère télévision au cours de laquelle Sadi Sadi a épinglé Hichem Aboud. Et juste après, Hichem Aboud a réagi par une série de vidéo qu’il diffuse presque quotidiennement sur YouTube et dans lesquelles il aborde plusieurs questions inhérentes à Said Sadi dont le fait « que tous les membres fondateurs du RCD ont été exclus du parti par Sadi Sadi lui-même » à commencer par Mokrane Ait Larbi et Ferhat Mehenni et en terminant par l’éjection de Nordine Ait Hamouda.

Hichem Aboud est encore allé plus loin en enregistrant et en diffusant des vidéos dans lesquelles il partage des documents administratifs montrant les biens immobiliers que Said Sadi possède en France et en Algérie dont la fameuse villa d’El Biar, bâtie sur un terrain que « le général Tewfik aurait donné à Said Sadi », selon les déclarations de Nordine Ait Hamouda.

Lors du dernier message enregistré et diffusé par Hichem Aboud, ce dernier a révélé, document à l’appui, que Said Sadi a acheté ce terrain avec la somme de plus de 700 millions en 2002. Pour l’instant, la majorité des observateurs n’arrivent pas à comprendre ce que cache cette guerre violente entre Said Sadi et Hichem Aboud. Peut-être qu’une fois devant les tribunaux, l’opinion publique se fera une idée plus claire sur ce qui s’apparente à devenir un très long feuilleton à maints rebondissements.

Tarik Haddouche