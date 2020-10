Hirak en Algérie : le début de la fin

TAMAZGHA (TAMURT) – Comme il fallait s’y attendre, le hirak algérien est en train de vivre ses derniers moments. Les masques de certaines figures autoproclamées de ce mouvement sont en train de tomber l’un derrière l’autre. Le dernier à avoir dévoilé son vrai visage est Samir Benlarbi en déclarant qu’il est pour un état islamique.

Ainsi, Après plus d’une année de manifestations régulières, le hirak algérien est devant une réelle impasse. Pis encore, il est en train d’exploser en une infinité de factions. Les figures de proue de ce mouvement sont en train de décevoir tout le monde et plus particulièrement des citoyens de Kabylie qui avaient cru, à un certain moment, que ce hirak allait ramener le changement tant rêvé et attendu. L’heure est désormais à la grande désillusion. Après que Karim Tabou ait tenu un discours au cœur de la Kabylie en langue arabe pour des raisons qui restent à ce jour mystérieuses, un autre animateur connu de ce hirak vient d’annoncer sa couleur politique en l’assumant publiquement. « Je suis pour une république islamique », a affirmé Samir Benlarbi.

Quant à l’avocat Mustapha Bouchachi que l’on a tenté de présenter comme étant le grand sage du mouvement, cela fait longtemps qu’il s’est discrédité aux yeux des kabyles en rendant visite à Ali Belhadj, l’ancien numéro deux du Front Islamique du Salut. La liste des animateurs principaux du hirak ayant déçu est longue. Ceci sans compter le fait que ce mouvement ne cesse de tourner en rond sans assumer clairement des revendications qui seraient à la hauteur des attentes de la population de la Kabylie. En dehors du projet d’indépendance de la Kabylie clairement assumé par ses promoteurs, aucune autre perspective digne des aspirations profondes des kabyles n’est offerte à ces derniers.

Idir Tirourda