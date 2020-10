Les Oulémas algériens au diapason avec la France officielle contre la langue kabyle

KABYLIE (TAMURT) – Si les uns pratiquent une cacophonie, l’autre fait dans le tintamarre. Les oulémas et la France officielle accordent leurs instruments de musique pour jouer à la cour des rois et des pseudo-républiques arabo-islamistes. L’apartheid culturel racial en Afrique du sud a une couleur religieuse en Afrique du Nord.

Le premier a vécu. En Tamazgha ou Afrique du nord, le second s’est planté et vit vigoureusement grâce au système colonial du pouvoir à Alger, aux islamistes et au soutien des algériens de toute conviction politique, depuis 1962. Sa traduction contemporaine en Algérie est le « Pied-Noirisme » arabo-musulman. Il a supplanté le « Pied-Noirisme » des ultras de l’Algérie française. Les oulémas ou les pantins de l’arabo-islamisme colonial ont théorisé l’application de l’Apartheid grâce à l’Islam : Le PIED-NOIRISME arabo-islamiste dans sa position la plus « RACISTE » et la plus « APARTHEIDISTE ». Au nom d’une religion instrumentalisée à l’excès, cette association, auparavant adepte de l’Algérie française, ne recule devant rien. Elle ment sur la place future de la langue amazighe dans la constitution algérienne : une place folklorisante pour la danse et « diplomatisante » pour le monde extérieure à fin de mettre en veilleuse toute voix discordante. Le LOBBY arabo-musulman étant riche, cette voix extérieure est pour l’instant bouclée.

Dans le débat actuel sur l’enseignement de la langue arabe dans les écoles de la république française, la France officielle avec ses médias, fidèle à ses engagements politiciens et historiques pour une Algérie arabe, feint d’oublier les kabyles et les autres amazighs, très majoritaires en France. Il est vrai que le caractère jacobin de la république française ne l’oblige qu’à reconnaître les états quelque soit la nature de leur gouvernance. Ayant créé l’Algérie, la France officielle n’en a cure de l’existence et de la survie du peuple kabyle. Seuls les enfants de la nation kabyle assureront sa pérennité.

Masin Ammour