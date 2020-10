Bgayet : le village Aguemoun Nath Amar obtient le 1er prix

KABYLIE (TAMURT) – Le premier prix du village le plus propre de la wilaya de Bgayet a été décerné jeudi 8 octobre 2020 au village Aguemoun Nath Amar, situé dans la commune Taourit Ighil dans la daira d’Adekar. Ce prix a été décerné à plusieurs autres villages par l’Assemblée Populaire de la Wilaya (APW) de Bgayet.

Le village Aguemoun Nath Amar a donc reçu la somme de 5 000 000 DA en guise de récompense. Le deuxième prix du village le plus propre est revenu au village Zountar (3 000 000 DA) alors que le troisième prix a été octroyé au village Achelouf (Toudja) (2 000 000 DA). Les quatrième et cinquième prix sont revenus aux villages Tala Hiba (Toudja) et Taourirt ( Akfadou) qui ont reçu 1000 000 DA chacun. Par ailleurs, le premier prix du quartier le plus propre a été décerné à « Révolution agraire-Berchiche » situé à El Kseur (2 000 000 DA) suivi de la cité « Les horloges sis à Tazmalt) (1 500 000 DA) et le chef-lieu de la commune d’Ait Smail (1 000 000 DA).

En outre et dans le même sillage, dans la catégorie des villages historiques, c’est le village Kalaa N’Ath Abbas d’Ighil-Ali qui a obtenu la première place avec 800 000 DA, comme récompense, suivi de Seddouk-Oufella (Seddouk): 800 000 DA et Ifri (Awzellaguen) : 800 000 DA. Enfin, concernant les villages touristiques, c’est Djebla qui a obtenu l’unique prix attribué qui représente la somme de 800 000 DA. Il faut noter, en outre, qu’en plus de la subvention de l’APW, la Fondation « Zineddine Zidane » a contribué à ce prix avec des chèques d’encouragement 500 000 DA pour chaque village et quartiers lauréats. Rappelons enfin qu’il s’agit de la première édition de ce prix, lancé par l’APW.

Tarik Haddouche