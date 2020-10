Matoub Lounès, 32 ans déjà !

KABYLIE (TAMURT) – Il y a trente-deux, le 9 octobre 1988, Matoub Lounès avait été criblé de balle de la part d’un gendarme. Une agression armée restée impunie à ce jour. Aucune sanction n’avait été prononcée contre le gendarme qui a failli assassiner Matoub Lounès.

En prenant la route vers Ain El Hammam, ce jour-là, en compagnie de deux de ses amis étudiants et militants (Massin Ferkal et le regretté Mehdi Siam), Matoub Lounès était sans doute loin, très loin de se douter du drame qu’il allait vivre et qui le rendrait handicapé physique à vie. D’autant plus que quand il avait emprunté cette route, il allait distribuer des tracts dans lesquelles il est appelé au calme. Il ne s’agissait pas donc de tenter d’inciter les citoyens à mettre le feu aux poudres, Matoub Lounès ayant toujours été un militant et combattant pacifique aussi bien pour l’identité amazighe que pour un état démocratique et laïque. Mais une fois près de Ain El Hammam, un gendarme n’a pas hésité à tirer pas moins de cinq balles sur Matoub Lounès. Ce dernier n’était pourtant pas armé, ce qui de ce fait ne pouvait en aucun cas constituer une menace sur le gendarme, à supposer que Matoub ait tenté de montrer une quelconque résistance. Cette dernière ne pouvait être que verbale.

Tous les observateurs ont évoqué rien moins qu’une tentative d’assassinat à laquelle Matoub Lounès avait échappé par miracle mais après avoir souffert pendant de longs mois et après avoir subi pas moins de 17 interventions chirurgicales. Matoub Lounès, en surmontant cette épreuves lui ayant failli coûter la vie, est devenu un miraculé. Loin d’abdiquer, Matoub Lounès est revenu plus fort que jamais aussi bien sur le plan artistique et poétique que sur le plan militant. Alors qu’il était sur le lit d’hôpital, Matoub Lounès avait composé les neuf chansons qui allaient composer l’un de ses meilleurs albums « L’ironit du sort ». Il allait également rebondir dans les rangs du Mouvement Culturel Berbère en prenant la tête de la marche historique du MCB le 25 juin 1990 à Alger. La première du genre et la plus grandiose dans l’histoire du combat pour l’identité amazigh.

Tarik Haddouche